【有片】朴轸泳再重现透明塑胶造型台上热舞！GOT7 Jackson台下看傻：这是老板？这是衣服？

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12月4日，2019 MAMA在日本隆重举行，而今年的颁奖礼无论从到场人数还是名人明星，都是历届以来规模最盛大的一次。

2019年的MAMA舞台也是精彩绝伦，不过最引人瞩目的竟然不是小鲜肉爱豆团，而是JYP社长、歌手朴轸泳的热舞。

朴轸泳搭档MAMAMOO的华莎。早前，两人陆续都穿过「辣眼睛」的透明塑胶装，这次他们不仅同台了，还一起穿了透明塑胶装，一黑一紫，十分吸睛。 这样的热辣装扮已经将现场气氛超热，听到台下观众们的欢呼，朴轸泳似乎更加卖力了，和华莎尬起舞来。





而当看到台上朴轸泳的「曼妙身姿」，台下的GOT7成员Jackson一脸迷惑，眼神中满是震惊，长大嘴巴，内心好像是在说：「这是谁，我在哪里」。 做出这幅表情，Jackson看来是被自家老板的一番热舞吓到了。





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因为Jackson的反应太激烈，MAMA结束后各大网站都在讨论这件事情，自然也被朴轸泳得知。 他随后更新了IG，晒出了Jackson「惊呆脸」表情包，还留言：「为什么？ 我又做错了什么？ 」



事情并没有到此结束，后续就是看到老板在IG上挂了自己之后，Jackson作为员工立刻「道歉」，用上了中英韩三国语言，表示：「那个塑胶袋裤子出场之后我就有点惊讶而已，保证保证不是你不是你， 您表演后我有点 FEVER。」求生欲满满啊！



「图：YouTube、朴轸泳IG」

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