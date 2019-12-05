IZ*ONE 日本后援会停收新会员 开始接受退费申请
KPOP 2019年12月5日 星期四13:45 施乃琪
IZ*ONE 的经纪公司上个月底接连宣布日本击掌会、特典活动延期后，如今更决定停收官方后援会会员，各种措施似乎都暗示著越来越渺茫的活动机会。
Off the Record 昨天（4 日）在 IZ*ONE 的日本官方粉丝后援会官网上发布公告，宣布在与各相关单位协调并达成共识后，决定 IZ*ONE 中止更新日本官方后援会内容、并停收每月会费及新会员。
在停止招收新会员的同时，Off the Record 也表示原定每月收费一次的会费，也可开始申请退回 12 月以后的费用，各种程序似乎都意味著 IZ*ONE 倾向不再活动。
在这同时，Off the Record 也表示：「之后会再次透过官网公布未来的活动方针，非常抱歉，敬请耐心等候。」另一方面，Mnet 这周也在 3 日晚间就节目造假一事表示「目前本公司正诚实地协助调查，也会视调查结果来采取严谨的内部措施。另外，本公司将与相关人士协商，尽快提出补偿方案和改革对策，并且发表关於 IZ*ONE 和 X1 往后的计画。」
（照片或影片来源：Off the Record）
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