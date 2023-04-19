【韩网热帖】IZ*ONE出身的矢吹奈子＆本田仁美将出演《Queendom Puzzle》

她们俩出演，大家会看吗？

限定IZ*ONE女团出身的日本成员矢吹奈子＆本田仁美将再次挑战K-POP女团，确定出演Mnet的《Queendom Puzzle》。该节目是2019年开始播出的《Queendom》系列的后续制作，与之前邀请现役女爱豆不同的是，新节目将邀请前爱豆女团的成员参加。

矢吹奈子＆本田仁美在2018年播出的《Produce 48》中被选为最终成员，成功作为IZ*ONE的一员出道，活动了2年6个月后团队於2021年4月解散。

韩国网民评论：

1. 我好喜欢她俩，却不希望她们参加这档节目，做好本国的本职工作就好，为什么要挑这么难走的一条路

2. 又不是官宣报导，是Mnet想要炒热度吧，千万不要被骗了

3. 把原来的团队打散，去打造一个全新的团队，原团的粉丝应该很气愤

4. 仁美还蛮红的，这两位实力也不错，唱歌跳舞都很在线，我反而好奇其他的嘉宾

5. 大家是不是忘了《Produce 48》也是造假的，她俩算是造假事件的受惠者，Mnet居然还有脸搞这类投票选秀节目

6. 奈子虽然说要去当演员，可是演的角色又不是特别好，AKB现在也处在下行阶段，如果她需要「在韩国很有人气」这个名号的话来参加节目也不错。原本在韩国很多超人气团在解散之后成员们基本上也会边缘化，能上节目有爆光度就不错了

7. 奈子不是说要去当演员吗，这才从原团毕业一个月，而且还说对爱豆没有认可留恋

8. 反正这个节目都是「一次性」爱豆团，她俩出演又不会有什么损失，就当多上了一档韩综吧

9. Mnet能不能不要再制作这类节目了

10. 她俩可能是忘不了当初的辉煌和荣耀

出处：https://theqoo.net/2778398424

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