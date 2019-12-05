IZ*ONE 日本後援會停收新會員　開始接受退費申請

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IZ*ONE 的經紀公司上個月底接連宣布日本擊掌會、特典活動延期後，如今更決定停收官方後援會會員，各種措施似乎都暗示著越來越渺茫的活動機會。

Off the Record 昨天（4 日）在 IZ*ONE 的日本官方粉絲後援會官網上發布公告，宣布在與各相關單位協調並達成共識後，決定 IZ*ONE 中止更新日本官方後援會內容、並停收每月會費及新會員。

在停止招收新會員的同時，Off the Record 也表示原定每月收費一次的會費，也可開始申請退回 12 月以後的費用，各種程序似乎都意味著 IZ*ONE 傾向不再活動。

在這同時，Off the Record 也表示：「之後會再次透過官網公布未來的活動方針，非常抱歉，敬請耐心等候。」另一方面，Mnet 這週也在 3 日晚間就節目造假一事表示「目前本公司正誠實地協助調查，也會視調查結果來採取嚴謹的內部措施。另外，本公司將與相關人士協商，盡快提出補償方案和改革對策，並且發表關於 IZ*ONE 和 X1 往後的計畫。」



（照片或影片來源：Off the Record）

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