【韩网热帖】韩媒报粉丝担忧权恩妃服装太暴露，要求换造型师

*原标题：「保护权恩妃」煽情性争议↑…针对Woollim大量不满



昨日有韩媒报道称，最近权恩妃的舞台服装引起煽情性争议，部份粉丝对所属社Woollim表示不满，要求更换服装造型师。

权恩妃在音乐节WATERBOMB的服装引起不小关注，之后不仅出演多个电视台和网路节目，歌曲音源也开始逆袭，人气不断上升。

但网路上也出现不少担忧的声音，即是粉丝指出她的服装过於暴露和煽情，甚至出现「权恩妃换服装师」这一hashtag。 有粉丝称：「看到艺人穿那么暴露的服装，真的太难过」「非要穿这么短的裙子吗，服装师有良心吗」。同时要求Woollim更换服装师、尊重和保护艺人，不要再做「助长性骚扰的造型」。

其实Woollim上月底曾表示会尽全力保护艺人，对性骚扰、捏造谣言、侵犯私生活等恶意贴文采取强硬措施。 但讽刺的是，这之后要求保护权恩妃的粉丝声音反而越来越大。





​韩国网友评论：



1. 啊就身材好啊怎么办...

2. 就算大众开始关注WATERBOMB权恩妃，但粉丝还是可能不喜欢，这就是粉丝的心啊

3. 除了WATERBOMB以外跟其他女团的服装没太大区别啊



4. 权恩妃现在人气很旺很幸福，那些人真的是粉丝吗？

5. 保护什么，都是成年人了

6. 好像她本人蛮喜欢性感风，看不惯就别看嘛

7. 有问题的不是恩妃的服装，是性骚扰的家伙们

8. 应该起诉性骚扰留言，以粉丝立场确实很生气

9. 跟其她女偶像比，恩妃的服装并不算暴露，只是她身材太好显得突出而已。 没道理一定要包得严严实实，有人关注就要享受呀，证明她作为艺人是有明星味的



10. 真的是粉丝那样讲的吗kk粉丝应该因为她走红而开心吧kk

11. 粉丝确实可能有压力... 听说性骚扰增加很多

12. Shorts里很多瞬间镜头的动图，开水瓶的动作也是用奇怪的视线在看

13. IZ*ONE时期没看出来是因为包得很严实，现在已经成年而且是WATERBOMB，又不是穿了不能穿的衣服，那之后也没有穿更少，WATERBOMB大家都那样穿啊

14. 除了WATERBOMB和CASS Festival之外有穿过暴露的服装吗？ 所属社应该加把劲起诉性骚扰的人才对

15. 权恩妃并没有改性感路线，除了音乐节之外都跟第一次SOLO《Door》没太大区别。 这次粉丝抓狂是因为警察大学的演出服装有点过分，（总体而言）以女偶像来说并不算大尺度



16. 我是粉丝... 确实有些粉丝不满，也有人指手画脚、感到受伤，希望公司起诉（恶评）啊...

17. 恩妃加油，听说有很多活动邀约，多跑活动多赚钱吧！

出处：https://theqoo.net/hot/2940244543

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