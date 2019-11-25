11月韩国爱豆个人品牌TOP 10：Jimin，GD，姜丹尼尔等
明星 2019年11月25日 星期一11:20 Sani
GD退伍一个月就重回爱豆个人品牌TOP 3，真的太强啦！
近日韩国企业评判研究所公布了11月的爱豆个人品牌评价资料，其中第一的仍然是防弹少年团Jimin，第二是上月底刚刚退伍的G-Dragon，第三是姜丹尼尔。 其中Jimin品牌的连结分析中出现大量「可爱，爱你，很棒」这样的词汇，关键字分析中则出现大量「直拍，阿米，出国」等词汇，正负评价比例分析结果显示正面评价高达90.81%！
G-Dragon刚刚结束2年兵役於10月26日正式退伍，本月23日就和NIKE合作呈现了一次Live Art Performance，跨界玩出花样，让人更加期待他在音乐领域的回归啊！
姜丹尼尔上周末刚刚在韩国举办接连2天的粉丝见面会《COLOR ON SEOUL_DAY 1 Seoul》，将在今晚发行最新单曲《TOUCHIN》。
TOP 10中的其他爱豆依次是防弹少年团V、MAMAMOO华莎、防弹少年团柾国、NU’EST黄旼炫、(G)I-DLE、防弹少年团Jin、HOTSHOT河成云。
（图源：BIG HIT，GD IG，KONNECT）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻