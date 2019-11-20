《意外发现的一天》ep.29-30最新预告公开大卡三角虐恋，剧迷：真的骂不动编剧了！

内文是今晚《意外发现的一天》播出的第29、30集的中文预告，真的很好奇编剧会怎么收尾，感觉有很多事情要交代，不要再执著於三角恋这件事了…，心累啊！！
官方释出MBC 热门剧《意外发现的一天》（另译：偶然发现的一天）的最新预告，今晚20:55播出：
▼所有场面变成原厂设定！？换成白经（李宰旭 饰）和端午（金惠允 饰）狂撒糖？
▼金美才（李泰利 饰）翻著《秘密》的空白页数，剩下不多的页数，作者要准备结束这个故事了。（别这样～说不定可以来个第二集啊！这本只是第一集之类的…TAT）
▼一天（路云 饰）面对遗失了记忆的端午，说著以前的台词，希望能唤醒他们曾经拥有过的回忆，一天：「你好～我们是同班的。」、「记得吗？我们一起改变命运吧！」、「下一个场面一定要记得我。」
▼端午虽然不记得一天，每当碰到他时却总是感觉心痛不已。（她的心跳依旧记得一天啊～TAT）
▼白经：「逃跑也行，就算是现在也要记住。」
端午：「我有过心脏不好的时候，但这是因为喜欢所以才跳动的。」
白经：「在我身边的一切都是假的啊，但即便是假的也仍想要守著你的我，真是个怪物啊…。」白经将外套交给一天后说：「在那里殷端午和我的场景会开始，你代替我去吧。」
虽然画面中有很多白经跟端午约会的甜蜜场面，但看台词应该是要发一张很大的好人卡，还有很多疑惑未解，编剧会怎么收尾真的令人非常好奇。《意外发现的一天》明晚将播出第31、32集大结局。
（图自：MBC drama）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究