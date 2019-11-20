罗PD官方YouTube频道订阅破百万，发布简短声明：正在讨论如何上月球！

罗PD官方YouTube频道订阅破百万，发布简短声明：正在讨论如何上月球！

明星   2019年11月20日   星期三08:25   Sani   28

这一天终於来了！ 罗PD的Youtube「频道十五夜」在昨日突破订阅人数100万大关，发布官方声明表示「正在讨论履行月球公约的方法」！

据统计，罗PD的个人频道在11月19日下午2点突破了百万订阅人数，令人更加关注罗PD承诺突破百万就把殷志源和李寿根送上月球的约定！

对此，《新西游记》制作组发布了简短声明：「感谢大家对频道十五夜达到100万订阅的支援，目前制作组正在打听公约的实现方法，会尽快告诉大家最终结果的。 再次感谢大家让我们实现百万订阅。 」

9月20日罗PD为纪念tvN综艺《新西游记外传：去冰岛的三餐》开播进行网路直播时，不服输地做了新的公约：「如果订阅人数超过100万，就送殷志源和李寿根去月球。 据说100万订阅可以赚到很多钱，而且登月技术也在不断发展，（一旦人数达到）立即送他们上去。 」

后来订阅人数暴增，罗PD又担心地表示：「据说上月球要花8000亿耶！ 」恳请大家不要再订阅了，但显然结果让他失望了！ 超好奇节目组最后给出什么招数啊XD


（图源：Youtube@채널 십오야，IG@iceland.baby）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 許閔淑
    我們也不是非要看他們上月球、就想看看這個非常有創意的羅團隊要如何突破這次的問題！畢竟這次不是下跪就可以解決的
    2小时前
  • Ciel Lu
    每次都會想到這段 別嘚瑟
    57分前
  • Rita Lin
    3.2.1 발사 rocket 삐융🚀🚀🚀 로켓 타고 발사, 로켓 로켓 타고 발사 ay😈😈😈😈🤣🤣🤣🤣
    2小时前
  • Annie Chien
    我們來挖tvn 的根基吧
    2小时前
  • Carmen Lilo Lee
    2小时前
→更多留言...(23)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 罗PD官方YouTube频道订阅破百万，发布简短声明：正在讨论如何上月球！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手