罗PD官方YouTube频道订阅破百万，发布简短声明：正在讨论如何上月球！
明星 2019年11月20日 星期三08:25 Sani
这一天终於来了！ 罗PD的Youtube「频道十五夜」在昨日突破订阅人数100万大关，发布官方声明表示「正在讨论履行月球公约的方法」！
据统计，罗PD的个人频道在11月19日下午2点突破了百万订阅人数，令人更加关注罗PD承诺突破百万就把殷志源和李寿根送上月球的约定！
对此，《新西游记》制作组发布了简短声明：「感谢大家对频道十五夜达到100万订阅的支援，目前制作组正在打听公约的实现方法，会尽快告诉大家最终结果的。 再次感谢大家让我们实现百万订阅。 」
9月20日罗PD为纪念tvN综艺《新西游记外传：去冰岛的三餐》开播进行网路直播时，不服输地做了新的公约：「如果订阅人数超过100万，就送殷志源和李寿根去月球。 据说100万订阅可以赚到很多钱，而且登月技术也在不断发展，（一旦人数达到）立即送他们上去。 」
后来订阅人数暴增，罗PD又担心地表示：「据说上月球要花8000亿耶！ 」恳请大家不要再订阅了，但显然结果让他失望了！ 超好奇节目组最后给出什么招数啊XD
（图源：Youtube@채널 십오야，IG@iceland.baby）
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