第一位嘉宾就是他！孔刘作客李栋旭新脱口秀节目 被网友目击於济州岛拍摄
综艺 2019年11月5日 星期二10:15 JiaJia
（内有路透图）凭著李栋旭在演艺圈的人脉…让人超期待之后的嘉宾阵容！第一位是曾合作过《鬼怪》的孔刘，接下来又会有哪些艺人呢？
3日，据「King Kong by STARSHIP娱乐」方面表示，李栋旭将作为单独MC主持SBS新节目《想做Talk》，预计於下月（12月）4日韩国晚间10时首播。据了解，李栋旭从很久以前就相当关注脱口秀，预计会通过该节目展现多种样貌，希望大家多多关切及期待。
昨日（4日），据韩国媒体报导，曾与李栋旭合作过《孤单又灿烂的神－鬼怪》的孔刘，将担任节目第一位嘉宾，并在济州岛进行拍摄。平时甚少出现在综艺节目上的孔刘，义气相挺。
也有网友捕捉到当日两人於济州岛的身影。李栋旭和孔刘穿著轻便的衣服，看起来有说有笑的。近期他们也曾一同出现在好友的婚礼上，还一同比心、成为话题。如今两人於萤光幕上再聚首，已经让粉丝们相当期待。
（图片来源：KSD、TVDaily、微博＠吱呤o）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论