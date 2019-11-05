《意外发现的一天》金惠允、李宰旭不同於以往的氛围！网友：「这才是青梅竹马正确的打开方式」
韩剧 2019年11月5日 星期二11:09 JiaJia
不知不觉，《意外发现的一天》只剩下6集…希望编剧能好好写，端午和白经之间不应该只有泪水和大吼大叫啊！（捶心） #金惠允 #李宰旭 #惠允妹子瘦好多 #宰旭底迪眼神好温柔
近期讨论度极高的MBC漫改剧《意外发现的一天》，将於本周播出第11、12大集。端午（金惠允 饰）和HARU（路云 饰）的故事让人看了又是觉得虐心、又是觉得甜蜜，许多观众一会儿跟著哭、一会儿跟著笑，两人终於在上周确认了彼此的心意。不过，与端午有著婚约的「青梅竹马」白经（李宰旭 饰），之后会有什么样的转变，引发好奇。
剧组於今日（5日）公开最新剧照。端午和白经的氛围，似乎与以往不同。网友们则纷纷猜测，应该是端午陪白经去妈妈的墓地。端午面带微笑，甚至还向白经递上饮料。看到白经脸色凝重，端午默默地注视著白经…
分享两张上周的剧照。在「STAGE」时，端午问白经，觉得什么时候办婚礼比较好？不觉得这个画面很棒嘛！两人和和气气的，而不是只有泪水和大吼大叫…希望在「SHADE」时，也能多多看到这种场景啊！（哭）
（图片来源：MBC《意外发现的一天》）
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