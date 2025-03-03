初中便喜爱方大同且深受影响！Crush圆梦两度合作，与Zion.T不舍悼念

美籍香港创作男歌手方大同上月21日病逝享年41岁，本月1日才由唱片兼经纪公司公开死讯，华语圈弥漫哀伤、感慨天妒英才，而韩国也有歌手哀悼方大同，是曾和他合作过的Crush与Zion.T，Crush还视方大同为典范。

Crush IG 2日转发Zion.T限时动态，是他们与方大同的合照，Zion.T原文标记方大同帐号祈祷他能安息，且表示会记住他，Crush则是再一次标记并用表情符号表达哀伤。Crush接著一连串限时动态都和方大同有关，再听了他非常喜爱的方大同的〈爱爱爱〉及两人合作演出。



「真的很喜欢方大同！」方大同可以说是Crush的R&B启蒙，Crush至少2015年就公开说过自己多喜爱方大同，透露自己初中看一场典礼爱上了他唱歌，疯狂搜寻后发现他有不同於韩国的美国本土R&B情调，加上华语圈特有风格。Crush也成功推荐Zion.T方大同，Zion.T回忆第一次听Crush音乐有「拼图」之感，认为他受方大同很大影响。Crush表示很想和方大同合作，这样的愿望也在隔年实现。



方大同 2016年便找上Zion.T和Crush合作〈Flavor〉（味道），收录於专辑《JTW 西游记》，三人声线颇受欢迎，不少人称Zion.T「韩版方大同」，对於它们跨海合作非常惊喜。当时唱片公司公开过三人如何搭上线，原来是从「IG网友」开始，Crush和方大同会用IG交流，Crush到香港旅游时方大同曾邀他到录音室参观，而方大同本来就欣赏Zion.T，很快就促成三人合作。



2018年Crush在香港举行亚洲Showcase，「偶像」方大同力挺他现身站台，两人合唱〈爱爱爱〉。〈爱爱爱〉正是Crush在上述2015年采访时特别提及的歌曲，他说〈爱爱爱〉在音源平台Melon上的歌词是韩文音译，他背了起来，3年后这场Showcase如实运用到了。



方大同过世后，也有不少韩国网友回顾以上Crush和他的合作影片，留言悼念。除了Crush，方大同和IU合唱〈Can t Love You Anymore〉（原唱IU与hyukoh吴赫）、在韩国《AAA》典礼献唱〈Flavor〉，还有太阳翻唱他的〈爱爱爱〉，都成了韩国网友怀念方大同的经典内容。



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