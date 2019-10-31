快来找13号哈鲁! 男团SF9即将於12/6来台福利满满

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FNC旗下首个舞蹈男团SF9，成员包含: 永彬、仁诚、在允、达渊、路云、朱豪、太阳、辉映和澯熙共9人，每年都不忘记来问候台北的FANTASY（SF9官方粉丝名）们，睽违一年多后，终於将在今年的12月6日来台举办演唱会，为粉丝带来精采演出。

团名「SF9」是「Sensational Feeling 9」之意，九位成员九人九色也以各自魅力吸引著粉丝们，今年6月发行的新迷你七辑《RPM》当中，成员永斌、朱豪、太阳、辉映、澯熙更参与所有歌曲的歌词创作，透过歌曲意境让大家更见识到SF9的内心世界与才华，《RPM》正是指「每分钟转速」之意，表达出SF9的音乐就是要让大家在听过之后，情绪更趋沸腾、兴奋狂飙！

除了舞台上的精采表现，SF9成员们迈向戏剧演出多元发展，成员中的老么澯熙，因接连演出《信号Signal》以及《天空之城》两部人气神剧令人印象深刻；另外近期超高人气排名第一话题极夯的校园剧《意外发现的一天》，其中由SF9成员路云成功演活沉默不语却无意间不断撩妹的「13号男孩」，引起广大观众的回响，这些从戏剧界也不断圈粉的SF9成员们，就让我们12月6日就在台北ATT SHOW BOX大直馆与SF9男团热情相聚吧！





2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI演唱会活动，售票日期将订於: 2019/11/9（六）上午9:00am准点开卖，KKTIX售票系统及全家便利商店机台同步贩售 (目前购票网页建置中)。本活动票价为：VIP区NT$3,800 / A区NT$2,800 / B区NT$2,200 / 身障席NT$1,900 ，更释出多项福利，VIP区可享有全区团体合照福利 (20人/组)，另官方将於当日(全场不分区) 抽出100名幸运粉丝可获得SF9亲签海报;与90名亲签拍立得(不挑款)。全场福利为: SF9台北场专属信卡，外加全体击掌通通有，活动相关资讯敬请密切关注亚士传媒脸书专页:https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/

《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN TAIPEI》演唱会

[活动资讯]

演出地点: ATT SHOW BOX (大直馆) 台北市中山区敬业三路123号8楼

演出时间: 2019/12/06 (五) 晚间 19:30

活动票价：VIP区NT$3,800 A区NT$2,800 / B区NT$2,200 / 身障席NT$1,900

（*VIP及A区为座位席需对号入座；B区为站席）

售票日期：2019/11/9（六）9:00am 准点开卖。

售票系统：KKTIX及全家便利商店机台同步贩售 (网页建置中)





[粉丝福利]

全场击掌

全场台北场信卡

亲签海报 全场抽出100名

亲签拍立得 全场抽出90名 (不指定款)

VIP区 - 团体合照(20人一组)

主办单位: AsiaMedia亚士传媒国际

※ 主办单位保留活动更改与终止之权利。

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