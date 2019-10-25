当《意外发现的一天》白经穿上《请输入搜索词WWW》薛智焕的西装：李在旭的气质太神奇了♥

《请输入搜索词WWW》和《意外发现的一天》，连续出演两部电视剧，两部作品都口碑+收视爆表的李在旭，他既是国民年下男「薛智焕」也是高冷「白经」。
《请输入搜索词WWW》中，李在旭饰演新人男演员薛智焕，和女二号李多熙上演了一出超甜蜜的姐弟恋。薛智焕可以说是一人分饰三角，一方面是剧中剧《岳母为何那样》中的渣男老公和痴情男弟弟，一方面还是钟情於小姐姐李多熙的纯情大男孩。
而《意外发现的一天》里，李在旭饰演的白经依旧是男二号，刚开始对未婚妻端午（金惠允 饰）毫无兴趣，却在「HARU」（路云 饰）出现后开始关注起未婚妻，甚至大吃飞醋。
身高187cm的李在旭完美诠释了两部剧中的不同角色，四肢修长，身材高挑的他根本就是完美衣架子，任何服装都能Hold得住。细心的观众还发现，薛智焕的西装穿在了白经身上，明明是同款，却能演绎出不同的味道。就是这套白T+黑西装Look啦~《请输入搜索词WWW》中，薛智焕的年纪设定是30岁，有著轻熟男的成熟气质。
而《意外发现的一天》里，虽然是同样的造型，高中生白经却是透著少年感，加上高富帅的设定，就是豪门富家子弟的私服LOOK。
「图：《请输入搜索词WWW》、《意外发现的一天》」
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