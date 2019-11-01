11月的KPOP乐坛简直是神仙打架！谁将突破重围？

11月的KPOP乐坛简直是神仙打架！谁将突破重围？

KPOP   2019年11月1日   星期五10:00   ZJM   19

【多图】11月回归阵容爆肝整理，强者云集！

▼11月1日，IU以迷你五辑《Love poem》回归。

▼11月1日，Jessi发行新歌《Drip》，朴宰范参与feat.。

▼11月3日，HINAPIA是由前 PRISTIN 成员加上新队友重组的五人团 ，将以首张专辑《New Start》出道。

▼11月4日，李镇赫以《S.O.L》专辑solo出道，主打歌《I Like That》。

▼11月4日，GOT7携《Call My Name》新专回归。

▼11月4日，除了以X1成员活动中的韩胜宇之外，六人体VICTON以迷你五辑《nostalgia》回归。

▼11月4日，B.I.G将发行单曲专辑《ILLUSION》。

▼11月5日，Tiger JK、尹未来和Bizzy组成的MFBTY时隔4年回归。

▼11月5日，泫雅签约PSY的公司后，以《FLOWER SHOWER》重新出发。

▼11月5日，DAWN签约PSY的公司后，以《MONEY》重新出发。

▼11月5日，BVNDIT「请夏师妹团」以迷你一辑《Dumb》回归。

▼11月6日，Zion.T发表新单曲。截止截稿时间，尚未公开歌名。

▼11月7日，Noel公开新歌《深夜在你家门前的胡同路》。

▼11月8日，ZICO发行首张正规专辑《THINKING》的第二部分。

▼11月11日，IZ*ONE发行首张正规专辑《BLOOM*IZ》。

▼11月12日，NATURE加入《PRODUCE 101》出身的金昭希后，以《NATURE WORLD: CODE A》全新出发。

▼11月14日，IN2IT以第三张单曲《PUZZLE》回归。

▼11月19日， 宇宙少女以迷你专辑《As You Wish》回归。

除此之外，EXO、MAMAMOO、AOA、CIX、智妍、ASTRO也会参与11月的歌坛混战，让我们拭目以待吧！

图：对应经纪公司

ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Carl Guzmán
    IZ*ONE BLOOM*IZ 張員瑛❤
    2小时前
  • Chiou Jia Sheng
    아이즈원 파이팅 ~~~ ❤❤❤ 우리 원영이 너무 예뻐 ㅠㅠㅠㅠ😭💕💕💕
    55分前
  • Weibo Mo
    李鎭赫加油，無論如何支持你
    1小时前
  • Coco Ti
    VICTON💛💙
    1小时前
  • Mimi Huang
    IU😍😍
    1小时前
→更多留言...(14)
在Facebook上的留言
主页 » KPOP » 11月的KPOP乐坛简直是神仙打架！谁将突破重围？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手