11月的KPOP乐坛简直是神仙打架！谁将突破重围？

【多图】11月回归阵容爆肝整理，强者云集！
▼11月1日，Jessi发行新歌《Drip》，朴宰范参与feat.。
▼11月3日，HINAPIA是由前 PRISTIN 成员加上新队友重组的五人团 ，将以首张专辑《New Start》出道。
▼11月4日，李镇赫以《S.O.L》专辑solo出道，主打歌《I Like That》。
▼11月4日，GOT7携《Call My Name》新专回归。
▼11月4日，除了以X1成员活动中的韩胜宇之外，六人体VICTON以迷你五辑《nostalgia》回归。
▼11月4日，B.I.G将发行单曲专辑《ILLUSION》。
▼11月5日，Tiger JK、尹未来和Bizzy组成的MFBTY时隔4年回归。
▼11月5日，泫雅签约PSY的公司后，以《FLOWER SHOWER》重新出发。
▼11月5日，DAWN签约PSY的公司后，以《MONEY》重新出发。
▼11月5日，BVNDIT「请夏师妹团」以迷你一辑《Dumb》回归。
▼11月6日，Zion.T发表新单曲。截止截稿时间，尚未公开歌名。
▼11月8日，ZICO发行首张正规专辑《THINKING》的第二部分。
▼11月11日，IZ*ONE发行首张正规专辑《BLOOM*IZ》。
▼11月12日，NATURE加入《PRODUCE 101》出身的金昭希后，以《NATURE WORLD: CODE A》全新出发。
▼11月14日，IN2IT以第三张单曲《PUZZLE》回归。
▼11月19日， 宇宙少女以迷你专辑《As You Wish》回归。
除此之外，EXO、MAMAMOO、AOA、CIX、智妍、ASTRO也会参与11月的歌坛混战，让我们拭目以待吧！
图：对应经纪公司
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