出道7年爱豆仍超拼！TXT秀彬《Radio Star》表演全新个人技「3秒吃西瓜」，鼓鼓包子脸萌到犯规！

16日播出的MBC《Radio Star》请来张根硕、李洪基、TOMORROW X TOGETHER（TXT）成员秀彬、金信英担任嘉宾，这是秀彬第一次出演无线台谈话节目，精彩表现完全是有备而来！XD

秀彬笑称自己的团队TXT不太有趣，所以很少上综艺，自己是勉强负责综艺的成员。 这次出演前也曾向身边人求助，其中SEVENTEEN胜宽和BTS防弹少年团RM都热心给秀彬建议：「不需要个人技，直接去就对了」「尽情放飞自己吧！」

秀彬自认对於声带模仿等个人技没有自信，於是决定干脆做些完全没道理的东西，例如用食物描述MC和嘉宾的长相，对张度练、金九拉、金国镇、金信英给出了「小黄瓜辛奇」、「冷掉的辛奇饺子」、「失去水分的茄子」、「高速服务区出售的沾满糖的小马铃薯」等奇妙比喻，张根锡和李洪基则是略显油腻的「乳酪通心粉」和「 明太鱼干条」，获得一致认同和爆笑。



最独特的是，秀彬还表演了全新领域的个人技：3秒内吃完西瓜！这段一定要看影片，秀彬进食速度快到镜头无法捕捉：



上节目之前，秀彬很认真地进行了练习，为此在2天里吃掉了一整个西瓜，还给成员看过，然而成员都劝他不要做：「已经出道7年了，一定要做到这程度吗？ 」不过这一个人技获得MC门一致好评，纷纷认为秀彬是刘在锡喜欢的类型，也许很快就要被他挖过去做节目了XD



秀彬还透露自己在公司是有话直说的类型、相当於「HYBE的李洪基」，这次上节目也被同事们叮嘱不要乱讲话。 不过秀彬坦言并无压力：「最近是续约期间，我们才是甲方。」令MC感慨不愧是队长XD



这期《Radio Star》播出后，网友纷纷对秀彬的另类个人技给出好评，也因为他无修饰的搞笑风格好感大增：「出道7年仍有新人一般的热情，好帅气」「为此特地练习也好可爱」「西瓜像漫画里一样消失了kkk」「用西瓜刷牙吗」「简直是用西瓜在脸上摩擦，居然还这么清新帅气，太惊人了」「又帅又有人气，居然还这么努力」「太好笑了，超有好感」。



▽此外，秀彬所属男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）今年5月刚刚结束第三次世界巡回演唱会 -EP.2，将在7月21日携正规四辑《The Star Chapter： TOGETHER》回归，令人期待~



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