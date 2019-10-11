李帝勋设立电影制作社HARD CUT！首部作品《Phantom》担任制作兼主演

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从演员到制作人是不小的跨度，为迎接新挑战的李帝勋加油！

昨日有多位电影界人士透露称，李帝勋与《One Line》导演扬・金暻娥-莫、金宥京PD（音）共同设立了电影制作公司HARD CUT，计画在演戏之外尝试电影制作等多个领域。

李帝勋2011年凭电影《青春夜行（台译：那一夜，青春褪色）》第32届青龙电影奖斩获最佳新人男演员奖，之后出演了《高地战》、《建筑学概论》、《朴烈》、《I Can Speak》 等多部不同类型的电影，被称为「因为信任而看的演员」。



其实李帝勋在演戏之外对於导演和制作也很有关心，这次共同设立制作公司后，第一部作品专案就是扬・金暻娥-莫的新作《Phantom》（暂定名），李帝勋将担任主演和制作人双重身份，预计12月开拍、明年上映。

对此，李帝勋所属社保守地表示：「李帝勋与扬・金暻娥-莫、金宥京代表一起设立了电影制作公司HARD CUT，正在准备电影《Phantom》，关於出演仍在讨论。 」





（图源：Saram Ent.）

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