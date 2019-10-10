BTS防弹少年团咖啡推出第二弹！这次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！

BTS防弹少年团咖啡推出第二弹！这次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！

明星   2019年10月10日   星期四13:56   Sani   19

去年的插画版令不少阿米大呼有点可惜，这次就换成真人照片版了！ 而且用的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》照片，更有收藏价值啊！

韩国养乐多将在10月14日推出与防弹少年团合作的特别包装版咖啡「Cold Brew by Babinski防弹少年团Special package」，去年8月上市的插画版咖啡就是这家公司和防弹合作推出的， 当时因为不是照片而是经过艺术处理的图画而令不少粉丝感到遗憾：

这次终於用上了防弹的真人照片！ 而且是今年4月发行的专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》里的成员照片，7位成员每人一瓶，之前的合作款都是用防弹的卡通形象或插画，照片还是第一次哦！ 据悉销往海外的版本也会使用同样的包装，海外的阿米也可以买到了！

养乐多公司还透露称，将会陆续公开「Hot Brew by Babinski」等更多的防弹特别包装版，让人很是期待哦！

（图源：韩国养乐多）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Nysice Pan
    早點用真 人版的，我就不用猜這罐是誰啦
    50分前
  • 陳洪玉
    更棒
    52分前
  • 陳宥樺
    鍾芳妤
    51分前
  • 楊詩涵
    陳美璇劉培薇
    47分前
  • 李玉如
    邱品蓉 李赫宰妳們可以準備收集😂
    45分前
→更多留言...(14)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » BTS防弹少年团咖啡推出第二弹！这次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手