BTS防弹少年团咖啡推出第二弹！这次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！
明星 2019年10月10日 星期四13:56 Sani
去年的插画版令不少阿米大呼有点可惜，这次就换成真人照片版了！ 而且用的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》照片，更有收藏价值啊！
韩国养乐多将在10月14日推出与防弹少年团合作的特别包装版咖啡「Cold Brew by Babinski防弹少年团Special package」，去年8月上市的插画版咖啡就是这家公司和防弹合作推出的， 当时因为不是照片而是经过艺术处理的图画而令不少粉丝感到遗憾：
这次终於用上了防弹的真人照片！ 而且是今年4月发行的专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》里的成员照片，7位成员每人一瓶，之前的合作款都是用防弹的卡通形象或插画，照片还是第一次哦！ 据悉销往海外的版本也会使用同样的包装，海外的阿米也可以买到了！
养乐多公司还透露称，将会陆续公开「Hot Brew by Babinski」等更多的防弹特别包装版，让人很是期待哦！
（图源：韩国养乐多）
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