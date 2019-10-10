BTS防彈少年團咖啡推出第二彈！這次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！

BTS防彈少年團咖啡推出第二彈！這次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！

明星   2019年10月10日   星期四13:56   Sani   19

去年的插畫版令不少阿米大呼有點可惜，這次就換成真人照片版了！ 而且用的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》照片，更有收藏價值啊！

韓國養樂多將在10月14日推出與防彈少年團合作的特別包裝版咖啡「Cold Brew by Babinski防彈少年團Special package」，去年8月上市的插畫版咖啡就是這家公司和防彈合作推出的， 當時因為不是照片而是經過藝術處理的圖畫而令不少粉絲感到遺憾：

這次終於用上了防彈的真人照片！ 而且是今年4月發行的專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》裡的成員照片，7位成員每人一瓶，之前的合作款都是用防彈的卡通形象或插畫，照片還是第一次哦！ 據悉銷往海外的版本也會使用同樣的包裝，海外的阿米也可以買到了！

養樂多公司還透露稱，將會陸續公開「Hot Brew by Babinski」等更多的防彈特別包裝版，讓人很是期待哦！

（圖源：韓國養樂多）

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留言/評論
  • Nysice Pan
    早點用真 人版的，我就不用猜這罐是誰啦
    50分前
  • 陳洪玉
    更棒
    52分前
  • 陳宥樺
    鍾芳妤
    51分前
  • 楊詩涵
    陳美璇劉培薇
    47分前
  • 李玉如
    邱品蓉 李赫宰妳們可以準備收集😂
    44分前
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