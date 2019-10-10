BTS防彈少年團咖啡推出第二彈！這次是《MAP OF THE SOUL:PERSONA》真人照片版！
明星 2019年10月10日 星期四13:56 Sani
去年的插畫版令不少阿米大呼有點可惜，這次就換成真人照片版了！ 而且用的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》照片，更有收藏價值啊！
韓國養樂多將在10月14日推出與防彈少年團合作的特別包裝版咖啡「Cold Brew by Babinski防彈少年團Special package」，去年8月上市的插畫版咖啡就是這家公司和防彈合作推出的， 當時因為不是照片而是經過藝術處理的圖畫而令不少粉絲感到遺憾：
這次終於用上了防彈的真人照片！ 而且是今年4月發行的專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》裡的成員照片，7位成員每人一瓶，之前的合作款都是用防彈的卡通形象或插畫，照片還是第一次哦！ 據悉銷往海外的版本也會使用同樣的包裝，海外的阿米也可以買到了！
養樂多公司還透露稱，將會陸續公開「Hot Brew by Babinski」等更多的防彈特別包裝版，讓人很是期待哦！
（圖源：韓國養樂多）
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