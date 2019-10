《Queendom》三首「主唱组」小分队选曲美声公开,听到全身起鸡皮疙瘩啦~! SuperM新歌MV公开! 出演《艾伦秀》&美国巡演11月开跑 《请融化我吧》第一支OST由 K.Will 献唱,来试听一段这甜美的歌声吧~ 烧酒啤酒比不上SUJU百周!成员们SNS纷纷致谢「台湾老婆」 更有消息称「D&E有望在台跨年」 不愧有模特妈妈! 秋小爱长腿成为话题 宋有彬唱出《很便宜,千里马超市》的希望 第二波 OST 明晚公开! 金钟国回归本业 年底举行全国演唱会! 是巡演的首场喔~NU'EST 崔珉起(REN)首个香港个人音乐会将於11月23日举行! 【多图】BTS防弹少年团Jimin巴黎旅行照片大公开! AB6IX 回归倒数三天⋯⋯11 首新歌亮点抢先听! BTOB 炫植新造型终於曝光!紫外光发色惊艳大众 TXT 正规专辑概念大升级 神奇舞蹈掀热烈讨论! 《浪客行VAGABOND》今晚剧照,酒馆中李升基眼神愤怒vs秀智神情悲伤 【有片】《去冰岛的三餐》殷志源「美味吃播」引发关注!节目组郑重声明:「我们没让他饿肚子」 曾参加过《PRODUCE X 101》的A某透露:「制作组一开始就只对特定的练习生进行拍摄,他们更事先知道比赛的曲目」 【有片】《一日三餐》预告:第四位客人登场!朴素丹见到朴叙俊惊呼:「哇 是敏赫欧吧」 至安来了!IU为正在拍摄《检察官内战》的李善均送上应援餐车:「东勋大叔,Fighting!」 继100集特辑后…SJ出演《认哥》200集特辑!今日(4日)公开先行曲《I Think I》MV 「泰国Line」GOT7成员BamBam、BLACKPINK成员Lisa同框!小时候为了梦想一起跳舞,现在已成为闪耀的星星! 「又一养眼系列~」快看Super Junior利特最新出炉的时尚大片:那巧克力腹肌太性感! 想看元祖喜剧天王车胜元的华丽回归:《加油吧!李先生》吗? 李同国与五姊弟确定从《超人回来了》下车!6日将播出最后一期,妻子在IG发长文对粉丝们表达感谢! 隐形天使! 张娜拉多年坚持捐款,总额超过130亿韩元!

才刚出道四个多月就要发行正规专辑的 AB6IX,以满满自创曲证明了万全准备,下周一就等他们回归啦!

Brand New Music 今天(4 日)释出了 AB6IX 新专辑〈6IXENSE〉的亮点集锦,从「依靠」、主打歌 “Blind for Love” 到 “Nothing Without You” 共 11 首歌,全都搭配著成员拍摄画报的幕后花絮抢先曝光



这次李大辉参与了五首歌的词曲创作,而队长林煐岷、朴佑鎭更参与了十首歌曲,金东贤则为三首歌贡献词曲,整张专辑无疑是 AB6IX 成员的心血结晶。

除了参与创作外,AB6IX 这次也参与了专辑概念、照片风格、MV 设计⋯⋯等各层面的准备,期待 7 日迎来这张丰富的作品!



(照片或影片来源:Brand New Music)

