Monsta X 28 日回归 以新专辑拓展音乐世界！ Chen 展现崭新音乐色彩 〈Dear my dear〉横扫 iTunes 专辑榜 《山茶花开时》姜河那直进的爱快要攻陷孔晓振，今晚又有新的一集可看啦！ BTOB 炫植专辑曲目表 包办全专辑词曲创作加编曲！ TXT 敲定回归日期 首张正规专辑要来了！ 「华城连环杀人案」嫌犯承认罪行：「犯下14起杀人案 & 30余起性侵案」 【多图】EXO CHEN举行SOLO迷你二辑SHOWCASE！世勋担任MC并表示：「能免费当MV主角 却用了别人」 单身女性独居千万要小心！金淑遭遇电梯惊魂，被口罩男尾随 现实中的帅哥！ 邕圣佑参加侄子周岁宴，摸头杀暖到让人融化了~❤ BTS防弹少年团确定担任FILA代言！ 明年初正式公开 没想到《很便宜，千里马超市》搞笑之余，居然有这么大颗的洋葱惹哭观众！ 前KARA队长奎利出道12年终曝恋情！与小7岁超级富三代热恋 这是同一个人?张东尹为《绿豆传》男扮女装减肥，差别真的超大 《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2~3人该上位

（微雷）小男孩一上台的那瞬间，小编就大飙泪啦～！！！让人大哭又大笑，这出剧真的有太多意想不到的惊喜了…。

tvN热门金曜剧《很便宜，千里马超市》上周五播出的第2集，同样是完全无冷场，再加上搞笑无厘头的各种桥段，引发网上的热烈讨论。



郑北东社长（金炳哲 饰）为了复仇的每一个步骤，似乎都会变成让超市生意更好的谋略，除了期待每一集他的「复仇计划」，也更期待会如何反转局势的非凡魅力。



▼第二集女主郑惠成饰演的赵美兰终於登场，大转绿能旋转门的画面实在太搞笑，而她和两位男主究竟会产生什么样的火花呢？在这部剧里，所有事情都不会太单纯的…XD。



▼超市艺文活动上，原来无名歌手赵民达（金浩英 饰）是走重金属路线，无法被大众接受的装扮与音乐，让全场相当傻眼，吴仁倍（姜洪锡 饰）扮演的王直接上场教训他，看到爸爸被打儿子立刻冲上台为他求情：「不要欺负我爸爸，舞台上的他是最帅气的…。」小男孩大哭的模样瞬间让台下的观众融化了，看剧的时候…这一段真的很好哭啊～！TAT



真的没想到一边大笑看剧的同时，也有这样感动人心的洋葱片段，非常感人～！大家有被小男孩大哭的模样，给戳中泪点吗？



（图自：tvN drama）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻