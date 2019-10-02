没想到《很便宜，千里马超市》搞笑之余，居然有这么大颗的洋葱惹哭观众！
韩剧 2019年10月2日 星期三09:00 MiJimin
（微雷）小男孩一上台的那瞬间，小编就大飙泪啦～！！！让人大哭又大笑，这出剧真的有太多意想不到的惊喜了…。
tvN热门金曜剧《很便宜，千里马超市》上周五播出的第2集，同样是完全无冷场，再加上搞笑无厘头的各种桥段，引发网上的热烈讨论。
郑北东社长（金炳哲 饰）为了复仇的每一个步骤，似乎都会变成让超市生意更好的谋略，除了期待每一集他的「复仇计划」，也更期待会如何反转局势的非凡魅力。
▼第二集女主郑惠成饰演的赵美兰终於登场，大转绿能旋转门的画面实在太搞笑，而她和两位男主究竟会产生什么样的火花呢？在这部剧里，所有事情都不会太单纯的…XD。
▼超市艺文活动上，原来无名歌手赵民达（金浩英 饰）是走重金属路线，无法被大众接受的装扮与音乐，让全场相当傻眼，吴仁倍（姜洪锡 饰）扮演的王直接上场教训他，看到爸爸被打儿子立刻冲上台为他求情：「不要欺负我爸爸，舞台上的他是最帅气的…。」小男孩大哭的模样瞬间让台下的观众融化了，看剧的时候…这一段真的很好哭啊～！TAT
真的没想到一边大笑看剧的同时，也有这样感动人心的洋葱片段，非常感人～！大家有被小男孩大哭的模样，给戳中泪点吗？
（图自：tvN drama）
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