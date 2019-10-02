单身女性独居千万要小心！金淑遭遇电梯惊魂，被口罩男尾随
明星 2019年10月2日 星期三09:55 Rui
单身女孩独自居住其实存在一定的危险，金淑自爆了一件可怕的独居故事。
《恋爱的干预2》中金淑公开了自己的惊险故事。 有次金淑一个人回家，就像往常一样乘电梯上楼。 谁知就在电梯门就要关上的一瞬间，一个戴著口罩和帽子的男人突然闯了进来。 他将手深深地插在口袋里，就站在金淑的身旁。
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口罩男一直没有按楼层，而金淑发现对方在偷瞄自己，十分害怕的金淑不得不开口问：「你要去几层？ 」然而口罩男一直没有说话。 金淑一边回想当时的情景一边后怕地表示：「当时真的超怕他从口袋里掏出东西来。 」
电梯继续上行到了金淑的楼层，开门之后金淑就立刻走了出来，而口罩男依旧一动不动地盯著她看，就在电梯门要关上的时候两人的视线也一直没有避开。 金淑解释：「我就是害怕在我转身的时候他突然跟上来。 」因为口罩男并没有按楼层，因此电梯就那样静静停在了金淑家门口，好在之后电梯下行去了1楼。 事后金淑从玄关偷看，发现口罩男已经逃走。
「图：《恋爱的干预2》」
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