Monsta X 28 日回歸 以新專輯拓展音樂世界！ Chen 展現嶄新音樂色彩 〈Dear my dear〉橫掃 iTunes 專輯榜 《山茶花開時》姜河那直進的愛快要攻陷孔曉振，今晚又有新的一集可看啦！ BTOB 炫植專輯曲目表 包辦全專輯詞曲創作加編曲！ TXT 敲定回歸日期 首張正規專輯要來了！ 「華城連環殺人案」嫌犯承認罪行：「犯下14起殺人案 & 30餘起性侵案」 【多圖】EXO CHEN舉行SOLO迷你二輯SHOWCASE！世勳擔任MC並表示：「能免費當MV主角 卻用了別人」 單身女性獨居千萬要小心！金淑遭遇電梯驚魂，被口罩男尾隨 現實中的帥哥！ 邕聖祐參加侄子周歲宴，摸頭殺暖到讓人融化了~❤ BTS防彈少年團確定擔任FILA代言！ 明年初正式公開 沒想到《很便宜，千里馬超市》搞笑之餘，居然有這麼大顆的洋蔥惹哭觀眾！ 前KARA隊長奎利出道12年終曝戀情！與小7歲超級富三代熱戀 這是同一個人?張東尹為《綠豆傳》男扮女裝減肥，差別真的超大 《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成員應被淘汰，淘汰組2~3人該上位

（微雷）小男孩一上台的那瞬間，小編就大飆淚啦～！！！讓人大哭又大笑，這齣劇真的有太多意想不到的驚喜了…。

tvN熱門金曜劇《很便宜，千里馬超市》上週五播出的第2集，同樣是完全無冷場，再加上搞笑無厘頭的各種橋段，引發網上的熱烈討論。



鄭北東社長（金炳哲 飾）為了復仇的每一個步驟，似乎都會變成讓超市生意更好的謀略，除了期待每一集他的「復仇計劃」，也更期待會如何反轉局勢的非凡魅力。



▼第二集女主鄭惠成飾演的趙美蘭終於登場，大轉綠能旋轉門的畫面實在太搞笑，而她和兩位男主究竟會產生什麼樣的火花呢？在這部劇裡，所有事情都不會太單純的…XD。



▼超市藝文活動上，原來無名歌手趙民達（金浩英 飾）是走重金屬路線，無法被大眾接受的裝扮與音樂，讓全場相當傻眼，吳仁倍（姜洪錫 飾）扮演的王直接上場教訓他，看到爸爸被打兒子立刻衝上台為他求情：「不要欺負我爸爸，舞台上的他是最帥氣的…。」小男孩大哭的模樣瞬間讓台下的觀眾融化了，看劇的時候…這一段真的很好哭啊～！TAT



真的沒想到一邊大笑看劇的同時，也有這樣感動人心的洋蔥片段，非常感人～！大家有被小男孩大哭的模樣，給戳中淚點嗎？



（圖自：tvN drama）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞