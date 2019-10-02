沒想到《很便宜，千里馬超市》搞笑之餘，居然有這麼大顆的洋蔥惹哭觀眾！

沒想到《很便宜，千里馬超市》搞笑之餘，居然有這麼大顆的洋蔥惹哭觀眾！

韓劇   2019年10月2日   星期三09:00   MiJimin   6

（微雷）小男孩一上台的那瞬間，小編就大飆淚啦～！！！讓人大哭又大笑，這齣劇真的有太多意想不到的驚喜了…。

tvN熱門金曜劇《很便宜，千里馬超市》上週五播出的第2集，同樣是完全無冷場，再加上搞笑無厘頭的各種橋段，引發網上的熱烈討論。

鄭北東社長（金炳哲　飾）為了復仇的每一個步驟，似乎都會變成讓超市生意更好的謀略，除了期待每一集他的「復仇計劃」，也更期待會如何反轉局勢的非凡魅力。

▼第二集女主鄭惠成飾演的趙美蘭終於登場，大轉綠能旋轉門的畫面實在太搞笑，而她和兩位男主究竟會產生什麼樣的火花呢？在這部劇裡，所有事情都不會太單純的…XD。

▼超市藝文活動上，原來無名歌手趙民達（金浩英　飾）是走重金屬路線，無法被大眾接受的裝扮與音樂，讓全場相當傻眼，吳仁倍（姜洪錫　飾）扮演的王直接上場教訓他，看到爸爸被打兒子立刻衝上台為他求情：「不要欺負我爸爸，舞台上的他是最帥氣的…。」小男孩大哭的模樣瞬間讓台下的觀眾融化了，看劇的時候…這一段真的很好哭啊～！TAT

真的沒想到一邊大笑看劇的同時，也有這樣感動人心的洋蔥片段，非常感人～！大家有被小男孩大哭的模樣，給戳中淚點嗎？

（圖自：tvN drama）

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留言/評論
  • Sabia Cmy
    Hauting Kwan Mekiko Lok Yi 等多幾集一齊睇啦
    3小時前
  • Connie YIn
    還沒看過這劇，但看完小編的文已經讓我紅了眼眶，要找來看（筆記）
    2小時前
  • Andy Chan
    為左妍雨為依套劇 但睇睇下真係好正
    2小時前
  • Moon House Love
    再多几集就追剧，不然感觉看不过瘾
    2小時前
  • Gua Gua Chung
    好看好笑 推一個
    2小時前
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