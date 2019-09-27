【有片】畅销百万本的《82年生的金智英》改编成同名电影！由郑裕美、孔刘主演 公开首版预告

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看过原著小说的小编，只看预告就流眼泪了…下月（10月）上映！ #82年生的金智英 #郑裕美 #孔刘



《82年生的金智英》改编自赵南珠作家热销百万本的同名小说，是以这个时代令人感同身受并促使大家进行共同思考的故事为基础制作的电影。由多次合作的郑裕美、孔刘主演，两人在片中饰演夫妻。作品将於下月（10月）在韩上映，台湾影院也确定能看到。

「这是你和我的故事…」郑裕美饰演平凡的30多岁女性「金智英」，过著平庸生活的她，可说是大家生活中非常常见的人物角色；孔刘则饰演金智英的老公「郑大贤」。某天，大贤发现自己的太太智英，偶尔会变成别人…

金智英自白：「偶尔会觉得幸福。但也有时候，会觉得自己被困在某个地方…」片尾，智英妈妈温柔地向女儿说：「智英啊，做你想做的吧」，更是触动到观众的心。

（图片、影片来源：LOTTE Entertainment）

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