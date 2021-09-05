今年韩国便利店出售超贵的中秋节礼物，最贵一样要「几亿韩元」！

大家。。。下次如果有人在韩国叫你去便利店买一样东西送给他，绝不要轻易答应罗！

中秋节即将到来，又到了韩国人头疼送礼的时候了，在韩国大街小巷四处可见的便利店绝对不能错过这个商机，非常贴心地推出了中秋节礼品，只是这礼物的价格非常不贴心。(其实应该说是超贵)

CU便利店推出了超豪华中秋礼物是价值9亿（韩币，下同）的游艇，对，你没看错，不是模型，是真的能出海的游艇！游艇上有厨房、卫生间、客厅、卧室等，价格从2.49亿到9亿不等，最豪华的那艘有上下3曾，可根据客人的需求配置船上的设施。



9억짜리 초호화 요트…초고가 추석선물 내놓는 편의점https://t.co/4RwdmXaMPA



2캐럿짜리 다이아몬드, 초호화 요트, 필라테스 기구…. pic.twitter.com/Rvn2C4GPhH — 연합뉴스 (@yonhaptweet) August 17, 2021

GS25 作为便利店届占有率很高的一间公司绝对不能输啦 — 直接卖钻石和金条。 钻石都是经过GIA认定的精品，推出了3千多万3.03克拉和1七百多万1.23克拉的两种钻石，以及36.3万、3.75克到430万、50克的多种重量的金条。



▲图：GS25

E-MART24和前面两家比起来就稍稍有些「小巫见大巫」，为纪念棒球队SSG LANDERS建团推出了纯金奖牌，用了整整一盎司含金量高达99.99%的万足金制成，售价299万，限量1000份，据说就非常具有收藏和投资价值。



▲图：E-MART24

另外，他们的网购(online store)网站也在做中秋礼品推广，在大家不方便出门也可以送礼罗！



▲截图：截图：http://cu.bgfretail.com/



▲截图：https://www.gsshop.com/

「首图：이마트24 Youtube截图」

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