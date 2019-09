尹钟信离开主持了12年的《Radio Star》 最后一期难忍哽咽! 宣美变身超萌小黄鸭,大跳新歌《LALALAY》就是要献给粉丝miya-ne的 从 NCT Dream 到 X1 都会登场 《KMF 2019》即将举办三天! 【多图】《德鲁纳酒店》「蓝月酒店」社长金秀贤幕后花絮照公开!还有和「满月社长」IU的合照呢! 身高185cm腿长居然有108cm! 《Idol Room》X1姜敏熙自爆曾志愿当模特 《去冰岛的三餐》新预告!殷志源好奇问:「我们是5分钟的节目,为什么还要做起床任务啊?」 经典系列的威力 《老千3: 独眼杰克》甫上映便夺票房冠军! 《意外发现的一天》金惠允演技大爆发~李在旭首波预告就先脱上衣啦!!! 惊喜!Jessica 将发日语单曲 与日、韩饶舌歌手合作 SEVENTEEN 以互动式网页曝光歌词 Carat 都有猜中吗? TWICE 完整曲目表出炉 全员参与作词! VIXX 闪电回归!下周发单曲〈PARALELL〉 IU《德鲁纳酒店》补偿休假照片大放出!逛夜市&吹海风超惬意~ 《Queendom》第二次竞演预告,交换cover舞蹈真的是太让人期待了~! 在韩国Starbucks的新品:维也纳咖啡——成为你的人生咖啡! 曹政奭&润娥热舞履行电影《极限逃生》(EXIT)900万公约! 【旅游资讯】韩国中秋节禁止市民丢弃垃圾:「环境美化员&垃圾掩埋场全都放假!」 姜丹尼尔&TWICE志效的面相也完美契合? 一火一水恋情像活火山一样沸腾 韩艺瑟美到令粉丝要「骂赞」而姐姐也霸气「骂」回去XD BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉MV 再下一城 观看次数昨破七亿! IU雨天与素人好友低调出行:搭地铁、巴士超接地气! 「为什么一点都不违和?」BTS防弹少年团V曾穿过12cm高跟鞋热舞毫无压力!

Jessica 许久没有以歌手身份亮相,最近她终於回归本业,而且将推出难得的日语歌!

日本媒体在今天(12 日)纷纷报导指 Jessica 将於 10 月 9 日推出单曲〈Call Me Before You Sleep〉,同时还会举行粉丝见面会。

〈Call Me Before You Sleep〉收录同一首歌的日、韩语版本,前者是 Jessica 与三代目 J Soul Brothers 成员 Elly 合作的成果,后者则有 Giriboy 跨刀献声。

另一方面,Jessica 将於 10 月 2 日在日本的新宿文化中心举行粉丝见面会《XOXO Jessica Jung Fan Meeting》,翌日则会在渋谷 HMV 抢先举行签名会。



(照片来源:jessica.syj)

