《意外发现的一天》金惠允演技大爆发～李在旭首波预告就先脱上衣啦！！！
韩剧 2019年9月12日 星期四13:23 MiJimin
最新预告中，除了俏皮可爱又快疯掉的金惠允外，还有只出现几秒却格外吸睛的《WWW》李在旭哦～！
MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出）终於释出了首波预告，这也可以算是本剧的大女主－金惠允，展现新角色个人魅力的关键22秒。
《意外发现的一天》改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。出身在富裕家庭且又是独生女的她，忽然在某一天发现自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了男高中生「13号」（路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。
▼预告中，银端午就指著脑袋说：「这里分明是出了什么问题！」、「韩国的所有青少年中，会经历这种事情的肯定只有我了。」身边开始出现各种奇怪的事情，让她整个人快疯掉，忍不住飙骂脏话，最后转过头去，发现走廊的学生们都停止不动了：「我的记忆，消失了…。」
期间还有很多画面快闪而过，李在旭也快速地出现在了两个画面里，露出结实的腹肌，整个人真的是太瘦了啦！他在剧中饰演端午的未婚夫「白经」，散发著坏男人的气息，因外貌出众总是被女生们围绕。
新剧《意外发现的一天》10月2日（三）晚间 20:55 首播。
（图自：MBCdrama）
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