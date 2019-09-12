尹钟信离开主持了12年的《Radio Star》 最后一期难忍哽咽！ 宣美变身超萌小黄鸭，大跳新歌《LALALAY》就是要献给粉丝miya-ne的 从 NCT Dream 到 X1 都会登场 《KMF 2019》即将举办三天！ 【多图】《德鲁纳酒店》「蓝月酒店」社长金秀贤幕后花絮照公开！还有和「满月社长」IU的合照呢！ 身高185cm腿长居然有108cm！ 《Idol Room》X1姜敏熙自爆曾志愿当模特 《去冰岛的三餐》新预告！殷志源好奇问：「我们是5分钟的节目，为什么还要做起床任务啊？」 经典系列的威力 《老千3: 独眼杰克》甫上映便夺票房冠军！ 《意外发现的一天》金惠允演技大爆发～李在旭首波预告就先脱上衣啦！！！ 惊喜！Jessica 将发日语单曲 与日、韩饶舌歌手合作 SEVENTEEN 以互动式网页曝光歌词 Carat 都有猜中吗？ TWICE 完整曲目表出炉 全员参与作词！ VIXX 闪电回归！下周发单曲〈PARALELL〉 IU《德鲁纳酒店》补偿休假照片大放出！逛夜市&吹海风超惬意~ 《Queendom》第二次竞演预告，交换cover舞蹈真的是太让人期待了～！ 在韩国Starbucks的新品：维也纳咖啡——成为你的人生咖啡！ 曹政奭&润娥热舞履行电影《极限逃生》（EXIT）900万公约！ 【旅游资讯】韩国中秋节禁止市民丢弃垃圾：「环境美化员＆垃圾掩埋场全都放假！」 姜丹尼尔&TWICE志效的面相也完美契合？ 一火一水恋情像活火山一样沸腾 韩艺瑟美到令粉丝要「骂赞」而姐姐也霸气「骂」回去XD BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉MV 再下一城 观看次数昨破七亿！ IU雨天与素人好友低调出行：搭地铁、巴士超接地气！ 「为什么一点都不违和？」BTS防弹少年团V曾穿过12cm高跟鞋热舞毫无压力！

最新预告中，除了俏皮可爱又快疯掉的金惠允外，还有只出现几秒却格外吸睛的《WWW》李在旭哦～！

MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出）终於释出了首波预告，这也可以算是本剧的大女主－金惠允，展现新角色个人魅力的关键22秒。



《意外发现的一天》改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。出身在富裕家庭且又是独生女的她，忽然在某一天发现自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了男高中生「13号」（路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。



▼预告中，银端午就指著脑袋说：「这里分明是出了什么问题！」、「韩国的所有青少年中，会经历这种事情的肯定只有我了。」身边开始出现各种奇怪的事情，让她整个人快疯掉，忍不住飙骂脏话，最后转过头去，发现走廊的学生们都停止不动了：「我的记忆，消失了…。」



期间还有很多画面快闪而过，李在旭也快速地出现在了两个画面里，露出结实的腹肌，整个人真的是太瘦了啦！他在剧中饰演端午的未婚夫「白经」，散发著坏男人的气息，因外貌出众总是被女生们围绕。



新剧《意外发现的一天》10月2日（三）晚间 20:55 首播。

（图自：MBCdrama）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻