MMO Entertainment 指金成贤发文毁损名誉　「有确实履行经纪义务」

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今年参加了《Produce X 101》金成贤昨天退出原团 IN2IT，并透露公司未确实核算收入，一起来看看 MMO Entertainment 的回应！

MMO Entertainment 昨晚（5 日）发出了官方声明，开头便说看见金成贤的发文后感到十分惶恐，并表示：「金成贤一确定参加《Produce X 101》，就要求要跟成员们分开核算收入，在节目行程结束后则向本公司要求退出 IN2IT 并解约。」

MMO Entertainment 指金成贤的要求，对所有期待他回归原团的工作人员们宛如晴天霹雳，尽管在那之后公司持续要求他归队，但金成贤最后仍拒绝并表达想退出的意愿。

「尽管本公司依据公正交易委员的标准专属合约来签订专属合约，并据此忠实履行经纪和核算收入义务，金成贤仍为了解约而发出片面的主张。」MMO Entertainment 强调：「对於毁损名誉的片面主张，本公司会果断地处理，必要时也将说明所有的事实情况。」



（照片来源：Mnet、MMO Entertainment、ss0_0hh）

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