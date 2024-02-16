韩国人气女团Dreamcatcher 4月1 号香港开骚

韩国7人女团Dreamcatcher原定去年12月来港出席音乐节，但因活动延期而未能与香港粉丝见面。心系香港「InSomnia」（粉丝名称）的Dreamcatcher，宣布4月1 日来港，於九展 Star Hall 举行 《Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Hong Kong》演唱会。

Dreamcatcher出道7年，由成员祉攸、秀雅、始娟、韩东、裕贤、多美及佳泫组成。去年11月推出第9张迷你专辑《VillainS》，并登上美国iTunes全球专辑排行榜冠军，创下出道以来最佳成绩，专辑更同时登上德国、挪威、波兰、葡萄牙等7个国家及地区的iTunes专辑榜冠军。

而Dreamcatcher的世界巡回演唱会行程遍及韩国、日本、美国、澳洲、马尼拉、西班牙、波兰、英国、德国、法国等地。是次演唱会主题《Luck Inside 7 Doors》，Dreamcatcher希望所有粉丝，都能拥有满满的幸运。演唱会详情包括粉丝福利容后公布，敬请密切留意主辧单位大名娱乐官方社交媒体。

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