金发女王回归！ 太妍绝美时尚写真出炉：少女时代的成员们是我一辈子的朋友
明星 2019年9月6日 星期五08:00 Rui
少女时代队长太妍绝美亮相时尚杂志《High Cut》。
写真中，太妍以金发出镜，展现多重魅力。 红唇火辣，淡粉色嫺静，珊瑚色清秀，每一种变化都让人看到太妍不一样的面貌。
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写真结束后，太妍还接受了采访，提及正在热播的《Begin Again 3》，她表示：「想把我的声音展示给大家，这是我第一次挑战路演，充分做好了会很辛苦、也会受限的准备，於 是就回归初心，抱著从头开始的心态去面对。 」
不知不觉作为少女时代的成员已经过去了12个年头，最近成员们还聚在一起庆祝出道12周年，对此太妍表示：「8月对於少女时代来说是'庆祝月'， 不仅有成员过生日，也是少女时代的出道月，所以从7月末开始大家就忙著讨论要做什么。 这次我们一起聚餐，聊得很开心舒服。 总是有一种成员们是一辈子的朋友的感觉，有时因为工作感到疲惫的时候，这时彼此都给对方安慰。 」
「图：《HIGH CUT》」
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