《德鲁纳酒店》奖励休假今日出发！IU、吕珍九等主要演员皆出席～

《德鲁纳酒店》奖励休假今日出发！IU、吕珍九等主要演员皆出席～

明星   2019年9月4日   星期三11:27   MiJimin   2

希望他们多多拍照，想看私下互动的合照啊～～～！

tvN 热门周末韩剧《德鲁纳酒店》将在今日前往曼谷奖励休假，主演演员和制作团队将从仁川国际机场搭机飞往曼谷，从9月4日下午到8日为止，进行5天3夜的奖励休假。

相关人士透露，IU、吕珍九、李到晛、申正根、裴海善、P.O、康美娜…等主要演员，都将一起渡过这一次的休假，让《德鲁纳酒店》的家人们再次团聚在一起。

PS：小编想看IU（张满月）、吕珍九（具灿星）、李到晛（高青明）的合照啊！XD

届时也可以期待一下《德鲁纳酒店》大家族的合照，不晓得张满月社长的 IG 「fullmoon.long」（帐号）是不是会更新呢～？目前已经有90万的追踪数，虽然已经剧终，但没破百万好可惜啊～！

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • 廖小涵
    希望他們可以好好休息，辛苦了，各位演員們 😄。。休息之餘在上傳開心出遊的照片就好。😂😂
    1小时前
  • 吳詩涵
    我也想看私下互動～
    2小时前
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