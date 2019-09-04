[有片]爱说话又暖心的太阳宝宝李鎭赫 史上最有诚意问候太圈粉

原隶属於男团Up10tion成员，别名Babysun的李鎭赫即将於10月13日与粉丝相约中午在台北TICC见面， 《Lee Jin Hyuk Fan Meeting “JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉丝见面会台湾场门票，将於9月7日中午12:00将於ibon机台与网路同步开卖。
主办单位当日将於TICC一楼打造与粉丝互动的游乐园，欢迎粉丝们提早前来迎接小太阳，暖心的李鎭赫特别希望是在中午12:00与粉丝们约会，而且也为前来参与见面会的粉丝们会后准备了限量精美餐盒，让大家能有足够的返家时间，好好休息并迎接连假后的第一个上班日。
李鎭赫也为此特别录制了问候影片，对粉丝们甜言蜜语超过2分钟，也说他知道他的中文外号是「太阳宝宝」，听起来有点可爱。他除了细心说明为何挑选中午12:00与大家见面，也说到自己准备了小餐盒，虽然不知道是否合大家的口味，但包含了他对大家的爱与关心喔！李鎭赫因尚未正式确认餐点内容而露出相当担心的样子，真心期待粉丝们能吃得开心。
《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》李鎭赫粉丝见面会台湾场，将於9月7日中午12:00在ibon机台与网路同步开卖。福利满满中奖率高，除了每一位粉丝都能获得限量精美餐盒1份以及活动限量海报1张（共三款，随机发送）外，A区的朋友们抽中福利的机率更是高达91％以上！详细内容请见主办FB粉丝专页： https://www.facebook.com/executiontw
[活动资讯]
活动名称: 《Lee Jin Hyuk Fan Meeting“JIN HYUK: HAE[T.Y.F.L]”in Taiwan》
活动日期: 2019年10月13日(星期日) 中午12:00
活动地点:台北国际会议中心 TICC
售票时间: 2019年09月07日(星期六) 中午12:00
售票网页: https://ticket.ibon.com.tw/Web/ActivityInfo/Details/36310
票价: NT$4,500 / NT$3,500 / NT$2,800 (身障席 NT$2,250)
主办单位:执行力整合行销、尼奥创意行销
[粉丝福利]
A区 NT$4,500
会后hi-touch击掌 800名
亲签海报 100名
签名拍立得 10名
团体合照(15人一组) 210名
限量精美餐盒 ALL
限量活动海报(三款随机) ALL
B区 NT$3,500
会后hi-touch击掌 200名
亲签海报 60名
团体合照(15人一组) 60名
限量精美餐盒 ALL
限量活动海报(三款随机) ALL
C区 NT$2,800
亲签海报 40名
团体合照(15人一组) 30名
限量精美餐盒 ALL
限量活动海报(三款随机) ALL
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