终於确定啦！奇幻校园新剧《意外发现的一天》定档在10月2日首播
韩剧 2019年9月2日 星期一13:08 MiJimin
喜欢高颜值、奇幻、校园爱情剧的你，千万不要错过这一部哦～！
MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（每周三、四播出）终於确定了首播日期，原先表明会在9月下旬播出，在今日官方公开确定为10月2日开播。
新剧《意外发现的一天》是改编自人气网漫《意外发现的七月》，讲述女高中生「银端午」反抗既定命运，收获爱情的奇幻校园爱情故事。
金惠允饰演患有心脏病、有钱人家的独生女「银端午」，某天忽然意识到自己只是漫画中的一个小配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了没有名字的「13号」（路云 饰），两人展开了一场心跳加速的罗曼史。
此外，剧中还有在电视剧《请输入检索词WWW》收获高人气的薛演员－李在旭，他在戏里饰演「端午」的未婚夫「白经」，将展现出典型「坏男人」的魅力，令人期待！
主要演员里还有李娜恩、郑建柱、金勇大、李泰利…等新一代高人气兼具实力的年轻演员，完整的人物简介可按此观看。
（图自：官方剧照）
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