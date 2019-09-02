FTIsland以四人组回归！ 9/9发行迷你七专《ZAPPING》
KPOP 2019年9月2日 星期一13:12 Sani
FTIsland将在9月9日发行第七张迷你专辑《ZAPPING》，考虑到主唱李洪基将将在9月30日入伍，这张专辑也将成为他入伍前的最后一张专辑。
专辑名称《ZAPPING》是换频道的意思，FTIsland认为就像看到无聊的电视节目时换频道一样，在男女关系中也有想要回避和放弃的时候，但尽管如此，想想曾经美好的时光，还是想继续一起走下去。
主打歌《Quit》是摇滚曲风，讲述了面临离别时的痛苦心情，李洪基的高亢嗓音令人期待~
今日公开的2张团体照片也体现了专辑概念，一张是色彩鲜明的「Colo of FTISLAND」，表现电视里的他们；另一张则是暗淡的「No Signal」，类比没有信号时仿佛与外界隔绝的氛围。
此外，FTIsland前成员崔钟训因为性犯罪等嫌疑触怒舆论后已经退出组合，现在是以4人组合形式活动。 李洪基月底就要入伍了，崔敏焕则是刚刚公开妻子怀上双胞胎的喜讯，希望这次活动顺利和大发啊！
（图源：FNC）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论