新劇《意外發現的一天》五位長腿OPPA的人物劇照全公開，哪一位是你的pick呢～！？

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人氣男團 SF9 的顏值擔當「路雲」跟《WWW》的「李在旭」實在是太搶眼啦～！還有《變身情人》裡的傲嬌小秘書「李泰利」喔～！九月不追這個不行啊，奇幻校園愛情劇！

集合了五位「平均身高185公分小鮮肉演員」的全新校園奇幻愛情劇《意外發現的一天》（另譯：偶然發現的一天），終於公開了七位主演的人物劇照，顏值與實力排在高水準的新一代演員們大集合，也讓粉絲們相當期待！



預計在九月下旬首播的 MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（每週三、四播出），改編自人氣網漫，講述女高中生「銀端午」反抗既定命運，收穫愛情的故事。



▼金惠允飾演有錢人家的獨生女「銀端午」，是個患有心臟病的女高中生。但卻在某天發現身邊出現了一些奇怪的事情，並意識到自己其實是漫畫中的一個角色，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了「13號」，兩人展開了一場心跳加速的羅曼史。



▼男團SF9的路雲飾演純情漫畫中，沒有名字被稱為「13號」的角色，就讀2年7班學號為「13號」的男高中生，可以期待一下192公分的他和160公分金惠允，在劇中呈現出超萌32公分身高差的甜蜜CP感。



▼李在旭飾演女主的未婚夫「白經」，同時也是女主暗戀10年的對象，因出眾外貌而被女生們圍繞，有著典型「壞男人」的魅力。



▼女團APRIL的李娜恩飾演純情漫畫中的女主角「呂珠多」，是個貧窮但性格開朗堅強的女孩，打工幫助家計，遇到困難也總是保持微笑，有著滿滿的正能量，與A3成員展開一段三角關係。



▼鄭建柱飾演幽默又愛撒嬌、和大家都能和睦相處的A3成員「李道華」，擁有走在路上或運動時，女生總為他尖叫的完美外型。



▼金勇大飾演A3中人氣最高的「吳南柱」，腦性男、臉蛋天才集優點於一身，性格傲慢的領導者。



▼李泰利飾演年齡、國籍、出身、名字等一切都不為人知的神祕人物「金美才」，擁有帥氣出眾的外貌。（金髮完全適合他啊～）



新劇《意外發現的一天》將於九月下旬首播，接檔《新入史官丘海昤》。

（圖自：官方劇照）

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