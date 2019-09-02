終於確定啦！奇幻校園新劇《意外發現的一天》定檔在10月2日首播
韓劇 2019年9月2日 星期一13:08 MiJimin
喜歡高顏值、奇幻、校園愛情劇的你，千萬不要錯過這一部哦～！
MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（每週三、四播出）終於確定了首播日期，原先表明會在9月下旬播出，在今日官方公開確定為10月2日開播。
新劇《意外發現的一天》是改編自人氣網漫《意外發現的七月》，講述女高中生「銀端午」反抗既定命運，收穫愛情的奇幻校園愛情故事。
金惠允飾演患有心臟病、有錢人家的獨生女「銀端午」，某天忽然意識到自己只是漫畫中的一個小配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了沒有名字的「13號」（路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的羅曼史。
此外，劇中還有在電視劇《請輸入檢索詞WWW》收穫高人氣的薛演員－李在旭，他在戲裡飾演「端午」的未婚夫「白經」，將展現出典型「壞男人」的魅力，令人期待！
主要演員裡還有李娜恩、鄭建柱、金勇大、李泰利…等新一代高人氣兼具實力的年輕演員，完整的人物簡介可按此觀看。
（圖自：官方劇照）
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