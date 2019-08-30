SJ将以正规九辑回归歌坛！和成员充分讨论后…希澈因健康状况确定不参与《SS8》与音乐放送
KPOP 2019年8月30日 星期五13:26 JiaJia
身体还是要摆第一！粉丝们一定都能理解的～ #SuperJunior #金希澈
预计今年（2019年）下半年带著正规九辑回归韩国歌坛的Super Junior，将通过V LIVE官方频道公开团体综艺《SJ Returns 3》。内容不仅包含活跃於多个领域的成员SOLO活动记录，还包含选定主打曲、录音、舞蹈练习、专辑内页拍摄等新专辑准备过程，预计下月（9月）9日起每周一、三、五正午12时（韩国时间）播出。
不只如此，「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」也确定於10月12日、13日举行，以此作为起点，预计通过《SS8》到世界各地与粉丝们见面。
而今日（30日），「Label SJ」通过官方网站表示，《SS8》将由利特、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭和圭贤8位成员参与。希澈则将一同参与正规九辑的相关内容和综艺节目，但与成员们充分讨论后，决定不参与《SS8》和九辑的音乐放送。
由於希澈目前的腿部健康状况，难以消化持续性的舞台表演，不得已做出以上决定，望粉丝们可以谅解。
（图片来源：Label SJ、艺人SNS）
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