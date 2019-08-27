为什么韩国网民说：看到YG的艺人要绕著走呢？

为什么韩国网民说：看到YG的艺人要绕著走呢？

明星   2019年8月27日   星期二08:35   Rui   9

2019年可以说是YG最不幸的一年，因为BIGBANG前成员胜利的事情揪出一连串丑闻，从吸毒、性交易，到炒汇、赌博，最后连社长梁铉锡都被警方调查。 原本那个和SM、JYP并称为娱乐圈三大巨头的YG一瞬间成为众矢之的，形象大跌，不少网民甚至提出了抵制YG旗下艺人的意见。

YG形象跌落谷底，旗下艺人也跟著遭罪，韩网上还出现了「在路上看到YG的人要绕著走」的热门帖，互动人数和留言之多令人咋舌。 网友首先贴出了YG工作人员不尊重老人的事例。 BLACKPINK现身机场时，经纪人推开了一名仅仅只过马路的老人，被韩网友抓拍，这位老人显然很生气，被推开后转过身来表达他的不满。当时就有粉丝为BLACKPINK喊冤，而贴出照片的网友也指出自己并非针对女团，而是指责YG的经纪人而已。

一家知名烤牛肠店的老板也曾在某档广播节目中分享过自己和YG工作人员的「趣事」。 称某天晚上11点左右，店门口停下一辆黑色的保姆车，老板就过去说：「停这里会被贴罚单，交给泊车小哥。 这是从车里下来一位像经纪人的人，他竟然说贴就贴吧，我还是第一次听到这么说的人。 之后又下来2名造型师2名经纪人，听到他们说等菜好了再出来我就想可能是艺人来了。 没想到是BLACKPINK的JENNIE。 」

网友指出这家店门口摆放著不少课桌，而宋康昊、黄政民、防弹少年团等都是这家店的常客~根据网友贴出的照片，店铺门口摆了不少桌子，因此将车停在那里会影响店家的生意。

WINNER前成员南太铉被D社拍到过不尊重他人的画面，付钱时不仅不看对方还单手递钱，虽然事后粉丝解释当时的情况是妈妈要付钱，南太铉只是被转移了视线而已， 但更多的人指出单手递钱这一行为就是不尊重人，完全无法洗白。

疑似社长教育爱豆团，告诉他们：对比自己地位低的人要谦逊是最珍贵的品格！「地位低」的措辞让网民们看得极为不满~

T.O.P将烟蒂直接扔在马路上的照片曾经被韩网民骂惨，他不得不出面道歉，称自己行为草率~

via GIPHY

「图：theqoo」

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留言/评论
  • Silvia Chen
    藝人們作為練習生進入公司時， 年紀都很小，待在公司時間卻很長， 各方面都需要用心教育。 如果公司對品德不好好要求， 他們很容易走歪。 但看工作人員態度都如此， 想必在這品德有多不受重視…
    2019年8月26日 09:47
  • Shinming Wang
    YG這陣子的醜聞確實是很多影響到公司形象.但旗下藝人不斷的回歸.出席活動.接代言贊助.哪裡被抵制了?? YG最不幸的是被喜歡斷章取義.放大跟風的台媒.為了賺取點閱率不斷的拉出場.
    2019年8月26日 10:35
  • Sheen Angie
    現在根本是國家級的力量在對付YG這家公司跟藝人,YG被挖出性招待/賭博/掏空,應該是有人告密,而且是YG本人身邊經營階層的人,熟悉他的財務跟公司經營. Winner/秀賢/Lee Hi/Mino,今年的表現都還很不錯,現在有人惡意帶風向,要抵制YG藝人,讓他們變成非好感,上不了節目,真的很可怕, 這背後的勢力,究竟有多龐大?
    2019年8月26日 11:02
  • Lo Yuan Chang
    Lee Hi和樂童犯了什麼滔天大罪?請針對做錯事的個人，不要把整間公司的人拖下水。某樓的邏輯真的很另人傻眼!
    2019年8月26日 09:46
  • Ally Lai
    這是抵制？8月在弘大拍的
    2019年8月26日 10:30
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