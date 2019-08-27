为什么韩国网民说：看到YG的艺人要绕著走呢？

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2019年可以说是YG最不幸的一年，因为BIGBANG前成员胜利的事情揪出一连串丑闻，从吸毒、性交易，到炒汇、赌博，最后连社长梁铉锡都被警方调查。 原本那个和SM、JYP并称为娱乐圈三大巨头的YG一瞬间成为众矢之的，形象大跌，不少网民甚至提出了抵制YG旗下艺人的意见。

YG形象跌落谷底，旗下艺人也跟著遭罪，韩网上还出现了「在路上看到YG的人要绕著走」的热门帖，互动人数和留言之多令人咋舌。 网友首先贴出了YG工作人员不尊重老人的事例。 BLACKPINK现身机场时，经纪人推开了一名仅仅只过马路的老人，被韩网友抓拍，这位老人显然很生气，被推开后转过身来表达他的不满。当时就有粉丝为BLACKPINK喊冤，而贴出照片的网友也指出自己并非针对女团，而是指责YG的经纪人而已。



一家知名烤牛肠店的老板也曾在某档广播节目中分享过自己和YG工作人员的「趣事」。 称某天晚上11点左右，店门口停下一辆黑色的保姆车，老板就过去说：「停这里会被贴罚单，交给泊车小哥。 这是从车里下来一位像经纪人的人，他竟然说贴就贴吧，我还是第一次听到这么说的人。 之后又下来2名造型师2名经纪人，听到他们说等菜好了再出来我就想可能是艺人来了。 没想到是BLACKPINK的JENNIE。 」



网友指出这家店门口摆放著不少课桌，而宋康昊、黄政民、防弹少年团等都是这家店的常客~根据网友贴出的照片，店铺门口摆了不少桌子，因此将车停在那里会影响店家的生意。



WINNER前成员南太铉被D社拍到过不尊重他人的画面，付钱时不仅不看对方还单手递钱，虽然事后粉丝解释当时的情况是妈妈要付钱，南太铉只是被转移了视线而已， 但更多的人指出单手递钱这一行为就是不尊重人，完全无法洗白。



疑似社长教育爱豆团，告诉他们：对比自己地位低的人要谦逊是最珍贵的品格！「地位低」的措辞让网民们看得极为不满~



T.O.P将烟蒂直接扔在马路上的照片曾经被韩网民骂惨，他不得不出面道歉，称自己行为草率~



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「图：theqoo」

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