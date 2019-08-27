為什麼韓國網民說：看到YG的藝人要繞著走呢？

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2019年可以說是YG最不幸的一年，因為BIGBANG前成員勝利的事情揪出一連串醜聞，從吸毒、性交易，到炒匯、賭博，最後連社長梁鉉錫都被警方調查。 原本那個和SM、JYP並稱為娛樂圈三大巨頭的YG一瞬間成為眾矢之的，形象大跌，不少網民甚至提出了抵制YG旗下藝人的意見。

YG形象跌落谷底，旗下藝人也跟著遭罪，韓網上還出現了「在路上看到YG的人要繞著走」的熱門帖，互動人數和留言之多令人咋舌。 網友首先貼出了YG工作人員不尊重老人的事例。 BLACKPINK現身機場時，經紀人推開了一名僅僅只過馬路的老人，被韓網友抓拍，這位老人顯然很生氣，被推開後轉過身來表達他的不滿。當時就有粉絲為BLACKPINK喊冤，而貼出照片的網友也指出自己並非針對女團，而是指責YG的經紀人而已。



一家知名烤牛腸店的老闆也曾在某檔廣播節目中分享過自己和YG工作人員的「趣事」。 稱某天晚上11點左右，店門口停下一輛黑色的保姆車，老闆就過去說：「停這裡會被貼罰單，交給泊車小哥。 這是從車裡下來一位像經紀人的人，他竟然說貼就貼吧，我還是第一次聽到這麼說的人。 之後又下來2名造型師2名經紀人，聽到他們說等菜好了再出來我就想可能是藝人來了。 沒想到是BLACKPINK的JENNIE。 」



網友指出這家店門口擺放著不少課桌，而宋康昊、黃政民、防彈少年團等都是這家店的常客~根據網友貼出的照片，店鋪門口擺了不少桌子，因此將車停在那裡會影響店家的生意。



WINNER前成員南太鉉被D社拍到過不尊重他人的畫面，付錢時不僅不看對方還單手遞錢，雖然事後粉絲解釋當時的情況是媽媽要付錢，南太鉉只是被轉移了視線而已， 但更多的人指出單手遞錢這一行為就是不尊重人，完全無法洗白。



疑似社長教育愛豆團，告訴他們：對比自己地位低的人要謙遜是最珍貴的品格！「地位低」的措辭讓網民們看得極為不滿~



T.O.P將煙蒂直接扔在馬路上的照片曾經被韓網民罵慘，他不得不出面道歉，稱自己行為草率~



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「圖：theqoo」

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