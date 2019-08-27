Big Hit 再度出手！向诽谤、侮辱BTS防弹少年团的网友提告
KPOP 2019年8月27日 星期二08:38 施乃琪
昨天 Big Hit Entertainment 对滋扰防弹少年团的恶意网友提出告诉，并重申绝不宽贷的立场，希望真的能达成遏阻的效果！
Big Hit Entertainment 昨天（26 日）发出官方声明，表示对於在社群、搜寻网站、SNS⋯⋯等场域中，针对防弹少年团持续发表、散布超乎单纯意见表达及社会容许成程度的恶意留言、贴文⋯⋯等的网友，公司已经以涉及毁损名誉罪和侮辱罪的嫌疑，向首尔南大门警察局提出告诉。
Big Hit Entertainment 一直以来都持续搜集相关资料，并定期采取实地行动反制，最近他们也整理了今年上旬取得的种种证据，正在进行法律程序。「这些资料都是来自於 Big Hit 主动搜集，或从检举专用帐号收到的，调查机关目前也据此开始调查嫌疑人。」
在声明的最后，Big Hit 也强调：「只要这种行为没有消失，本公司的处理也会一如既往地持续进行；未来我们也和过去至今一样，不会有宽贷或和解的可能性。」
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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