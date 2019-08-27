韩网曝金成铃上位全靠政客金主赞助？！爆料者：政客见人会带著她

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韩国总统文在寅本月9日提名前青瓦台民政首席秘书曹国出任法务部长官，但曹国随后曝出多桩涉嫌腐败的丑闻，其中一件还牵扯出了娱乐圈一线女明星。

最近几日，「曹国 女儿」的词条不断出现在热搜榜中。 曹国女儿2008年作为高中生赴医学院实习两周就被列为一篇病理学论文的主要作者。 2010年，她由得以入读韩国顶尖的高丽大学，不少人推测那篇刊登於知名学术期刊的论文「功不可没」。 2016年至2018年就读医学院期间，她两次不及格，却仍然获得奖学金，同样令人生疑。



就在「曹国 女儿」丑闻热议不断期间，突然另一个新词条转移了所有人的目光，「曹国 女演员」火速登上热搜，引得全韩国的网民们都在猜测女主人公是谁。 一位娱乐记者出身的YouTube博主A某以一则「曹国力推的女演员是谁？ 」短片吸睛，他在播出中爆料：「我手握曹国和女演员B某有关系的证据，之前一直处於事业低潮的B某突然就开始大拍各种作品和广告了，因为有金主在后面推她上位。 」



A某还爆料称B某与曹国之间还夹著曹国的弟弟曹权（音译），「女演员的丈夫和曹权私交甚好，两人在生意上也有关联。 我还听说过曹权说过「我哥在推女演员」、「帮了她」。 曹国和女演员也会见面，曹国在见其他人的场合还带过这名女演员一起出席，我有确凿的证据。 」

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A某又称：「一线女星虽然有点年纪，但依旧很美，真的是位大美人。 外界以为她还是已婚状态，其实已经离婚了，但离婚消息并没有被报道出来，婚后生活并不是很和睦。 」

没过多久，韩网上就传出YouTube主播A某口中的这位一线女演员B某就是不老女神金成铃。她因为出演《继承者们》中李敏镐的妈妈、《Ms.Cop 2》重案组新组长而圈粉， 更因为年过50依旧保持了曼妙的少女身材而成为广大女生心目中的女神。 虽然曹国方面火速回应消息「毫无事实根据」，但依旧没能平息各类猜测。



金成铃的粉丝俱乐部也在看到各方猜测与谣传后发布了公开声明，怒斥与事实不符的谣言，强调金成铃是一位对工作热情、负责、认真，能成为他人表率的好演员，希望网民不要再损害金成铃的名声。



「图：YouTube」

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