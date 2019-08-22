安宰贤表示将公开两人的KakaoTalk对话内容！具惠善回应：「我不用KakaoTalk。别瞎忙了，背叛者！」

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18日，具惠善在个人SNS上突然发文称「因倦怠期而变心的老公想要离婚，而我想要守护家庭。」安宰贤也在昨日（21日）发布了首个个人官方声明。

而具惠善也在一小时后发文反驳安宰贤，更直指安宰贤不仅无视自己辛苦为他准备的生日餐，更出言讽刺她身形不性感，胸也不性感。



（相关新闻：安宰贤：婚后得忧郁症，没做过亏心的事 VS 具惠善：他说我胸不性感，生日还和其他女人庆生）

安宰贤方面正在准备应对具惠善的反驳，熟人表示：「对於具惠善的揭露，安宰贤觉得很委屈，具惠善通过SNS零星公开两人之间的KakaoTalk对话内容，安宰贤正打算全部公开。他找了律师进行谘询，正准备用正式方式详细公开所有的事情，可能会在本周进行。」



具惠善也在昨日的贴文下方回覆：「我不用KakaoTalk。别瞎忙了，背叛者。」之后安宰贤方的新闻也改成了「短讯对话」。



而韩国网友也表示：「都要公开了不知道截图的方法吗」、「看两人的贴文，写法、词汇能力也不同，安宰贤的绝对不是自己写的」、「在放送中都是为了形象演的」、「现在还出了反驳预告片」等等。



（图：KSD、IG@kookoo900、IG@aagbanjh）

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