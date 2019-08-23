《新婚日记》作家专访内容再度被关注：安宰贤不会看脸色不该说的也照说

演员具惠善与安宰贤夫妇婚姻维持3年日前爆出离婚，犹记当时两人还甜蜜将新婚生活拍成tvN实境节目《新婚日记》，而当时节目中两人的甜蜜互动如今看来讽刺，该节目作家的专访内容也被网友再度拿出来讨论。
具惠善与安宰贤夫妇突然传出离婚消息，令人惊讶，离婚真相也令人好奇，每天都有著不一样的讯息被揭露，2017年播出的节目《新婚日记》，具惠善与安宰贤在江原道小屋公开了两人的新婚生活实况，两人也会不时以对话沟通来解决意见的冲突，俨然是成长中的夫妇模范，节目也让许多观众相当喜爱。
当时《新婚日记》的作家也曾在记者会中提到：「具惠善应该是挺辛苦的，安宰贤在《新婚日记》中虽然表现得就像是世界上唯一的浪漫爱妻人士，但也像一般的老公一样会犯错，而且不会看脸色，不该说的话也说出来。」「安宰贤虽然很浪漫，但他依旧是现实中的老公，虽然感觉做了世界上所有甜蜜的举动，也是跟一般人没什么两样的老公。我个人看安宰贤是觉得心里很闷，让我有了想法“原来也会这样吵架啊，惊喜桥段并不重要，应该好好剪辑出故事来。”」
也有许多人认为在节目中有些场面并不寻常，不符合新婚夫妻，更说现在的状况似乎早可预料，事实上当时两人对立的场面也有被播出，甜蜜夫妻也呈现出冷淡的一面，观众们也同样感觉到现实感，当时具惠善因为复杂原因而情绪显得忧郁，安宰贤也努力地想解开她这样的心情，而其间两人也各有各的委屈。
争吵原因常常是因为家事的分担，具惠善对安宰贤说：「我想我都是独自承担家务事，觉得自己不好。」语气中透露不安，而安宰贤对於具惠善这段期间因家事而感到疲惫却感到惊讶，「我以为是太太喜欢才做这些的，原来并非如此。」安宰贤说，而且说为了帮忙老婆所以开始做家事，但具惠善对此却表示「你认为这样是帮老婆做家事，那为什么家事就一定只是老婆的事？」
网友再度挖出这段对话，与家事分配相关的夫妇争执，与最近两人离婚消息传出后的相互指责，有点相似。具惠善在五月时的新书发表会专访时就曾提到家事分配的问题，「是由我来主导，不想因家务事让两人互相造成压力，也不会去对对方指指点点。」这番话就令网友们感觉两人对於家务事并非和平地分配。自从日前两人传出离婚消息，至今仍每日有不同报导揭露不同线索，真相也许只有当事人心知肚明，相信曾喜爱《新婚日记》观众们也希望此事能和平圆满落幕。
照片：Marie Claire、《新婚日记》海报与节目截图、具惠善IG
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