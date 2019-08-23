【有片】《德鲁纳酒店》公开第13集预告！具灿星悲伤追车…莫非张满月真的就这样离开了？
韩剧 2019年8月23日 星期五10:13 JiaJia
「若是发生让具灿星悲伤的事，桑切斯要好好安慰他…」不可以，张满月你自己来安慰具灿星！（入戏很深） #德鲁纳酒店 #这预告让小编感到甜苦掺半
今夏最火爆的电视剧之一非李知恩（IU）、吕珍九等主演的tvN周末剧《德鲁纳酒店》！由於收视率节节攀升、话题度名列前茅，演员与剧组确定於下月（9月）4日前往表彰休假，而具体地点尚在讨论中。
《德鲁纳酒店》目前播至第12集，结尾暗示著张满月（李知恩 饰）与具灿星（吕珍九 饰）的离别，却没有立即公开下集预告，吊足观众们胃口。终於，在明晚（24日）播出第13集前夕，剧组上传30秒影片，引发粉丝们热议。
张满月与具灿星双眼对视、十指交扣：「听说这一世的记忆会一点、一点消失，我会一直记得你，直到我人生最后一步为止…」相当悲伤。但画风突变，满月指著灿星的脸：「特别是你装作很厉害的样子，我绝对不会忘记！」又莫名好笑。
灿星拿著满月为他买的「豹纹西装」，满月还面带笑意帮他整理衣领：「虽然你说我是像狗屎一样的经理，爱装聪明什么的，但我会记得这样的瞬间…」影片末尾，灿星追著通往「天堂」的黑头车奔跑，满月留下讯息给桑切斯：「若是发生让具灿星悲伤的事，桑切斯要好好安慰他…」怎么办，满月真的就这样离开了吗？请持续锁定播出！
（图片、影片来源：tvN《德鲁纳酒店》）
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