舍不得吃下去！KAKAO FRIENDS 推出养颜美容的立体软糖啦！
生活 2019年8月22日 星期四09:00 Kunni
昨天先推荐大家手机壳，今天换推大家买超Q立体KAKAO保健系列的软糖，做成立体小圆头像的KAKAO软糖真的太欠买了啦！
KAKAO FRIENDS 最新跟韩国日东制药일동제약(주)联手推出了维他命以及美容系列相关的保健食品，除了软糖之外，另外还有维他命咀嚼锭以及可以冲泡的维他命粉末
首先就是主打的超可爱小圆头像软糖一共有四款:维他命C软糖(VitaC Gummy)、含钙软糖(Calcium Gummy)、减肥软糖(Diet Gummy)以及胶原蛋白软糖(Collagen Gummy)
第二种则是维他命C咀嚼锭片，一共3个人物 / 6款外包装，差别在人物的动作不一样
第三种为冲泡式的维他命C粉末，以不同国家为主题背景共有4个包装，另外这款还是用铁盒装的，可以留起来当置物盒
想要买KAKAO周边又顺便兼顾保养美容的话，这个新产品很可以考虑喔XD
资料来源 KAKAO FRIENDS IG
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