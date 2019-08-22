捨不得吃下去！KAKAO FRIENDS 推出養顏美容的立體軟糖啦！
生活 2019年8月22日 星期四09:00 Kunni
昨天先推薦大家手機殼，今天換推大家買超Q立體KAKAO保健系列的軟糖，做成立體小圓頭像的KAKAO軟糖真的太欠買了啦！
KAKAO FRIENDS 最新跟韓國日東製藥일동제약(주)聯手推出了維他命以及美容系列相關的保健食品，除了軟糖之外，另外還有維他命咀嚼錠以及可以沖泡的維他命粉末
首先就是主打的超可愛小圓頭像軟糖一共有四款:維他命C軟糖(VitaC Gummy)、含鈣軟糖(Calcium Gummy)、減肥軟糖(Diet Gummy)以及膠原蛋白軟糖(Collagen Gummy)
第二種則是維他命C咀嚼錠片，一共3個人物 / 6款外包裝，差別在人物的動作不一樣
第三種為沖泡式的維他命C粉末，以不同國家為主題背景共有4個包裝，另外這款還是用鐵盒裝的，可以留起來當置物盒
想要買KAKAO周邊又順便兼顧保養美容的話，這個新產品很可以考慮喔XD
資料來源 KAKAO FRIENDS IG
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