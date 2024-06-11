MCP新都城中心 x KAKAO FRIENDS 玩转夏日竞技场！8大人气角色陪伴大家进行体能挑战

风靡韩国的超人气卡通角色KAKAO FRIENDS，今个暑假远道将军澳MCP CENTRAL 及 MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），举行夏日盛大运动会！！

由6月15日起至8月10日，於MCP新都城中心打造「MCP x KAKAO FRIENDS玩转夏日竞技场」，8 位人气 KAKAO FRIENDS 成员 Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube 及 Jay-G 齐齐出动，陪伴各位大人及小朋友进行运动挑战！夏日竞技场内设6大打卡位及3大游乐体验区，包括首个以KAKAO FRIENDS 为主题近3,000尺的巨型室内平衡车赛道，一众小朋友可以化身成小车神驰骋赛道，亦可接受「幻影篮球大挑战」及「『一击即中』剑击任务」，保证大家乐而忘返。



而6米高的巨型充气Ryan亦会震撼登场，搞鬼担当最强啦啦队队长，为各位健儿打气，诚邀大家以汗水洒遍运动场，跟KAKAO FRIENDS 成员共度一个活力缤纷的暑假！



而 KAKAO FRIENDS 的超人气角色Ryan 及Apeach，将於指定日子携手现身举办见面会，向各位粉丝发放欢乐。万勿错过一系列独家换领的KAKAO FRIENDS 主题精品，将心爱角色与精品带回家。另外，活动期间商场将会举办多项精彩表演，包括跆拳道、花式跳绳、爵士舞及K-pop舞蹈表演，让大家率先感受7月巴黎体坛盛事的炽热气氛。



【6 大打卡及3大互动游戏区 必玩 KAKAO FRIENDS 主题大型平衡车赛道】

一众KAKAO FRIENDS成员抵达MCP CENTRAL（新都城中心2期），举行盛大的夏日竞技场，跟一众大人小朋友挥洒汗水玩乐一番。场内特设6大打卡及3大运动游乐体验区，多位KAKAO FRIENDS 人气角色将穿梭其中，包括最吸睛的6米高超巨型充气Ryan打气站，以及4米高巨型充气Muzi幻影篮球场。今次首创KAKAO FRIENDS 主题大型平衡车赛道「小车神飞驰赛道」，H・COINS会员於场内以电子货币即日消费满指定金额，即可让小朋友化身成小小车手，穿梭KAKAO FRIENDS主题赛道，体验平衡车的乐趣，或畅玩「幻影篮球大挑战」或「『一击即中』剑击任务」，成为运动健儿！



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