【有片】《德鲁纳酒店》满月&灿星、宥娜&贤重确认彼此的心意…桑切斯则被「拆CP」？

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【剧雷，慎入】原本以为只会出现在桑切斯口中、电话中的女朋友「贝罗妮卡」，真人出现在《德鲁纳酒店》第11集！结果居然是…小编跟著一起哭了 ㅠㅠ （这一幕真的情绪太有渲染力）







tvN周末剧《德鲁纳酒店》现正热播中。宥娜（美娜 饰）平时就会有意无意的对贤重（P.O 饰）透露自己的「关心」，上周播出的剧情里，宥娜更「趁乱告白」，相当可爱。

之后，两人一起去看了宥娜「真正在的地方」。宥娜问贤重他死后被埋在哪里，贤重回答只是在山上，没有特定的地方。於是宥娜拿出他为贤重画的人像，并放在自己的照片旁边，还说：「以后就是情侣墓了～」但是，贤重突然变的很沉默，宥娜以为他不喜欢：「也是，你连『我喜欢你』都无视了…」

贤重才说，他希望宥娜能找一个「活人」当男朋友。话还没说完，宥娜就奇袭BOBO，并再次告白，希望贤重不要想这么多。贤重可能也无法隐藏自己了，回吻宥娜，两人终於确认彼此的心意。（年轻人，谈恋爱就谈恋爱，别想这么多啊！）





而在最新一集的尾声，「满灿CP」张满月（李知恩 饰）和具灿星（吕珍九 饰）以充满悲伤的KISS场面作为Ending。虽然确认彼此的心意了，画面也如同美丽的画一般，却暗示了离别，让观众们感到不舍…

该段剧情以IU亲自演唱的OST《Happy Ending》作为BGM，令粉丝们感到惊喜。歌词由IU自填，大意为：「希望我们的结局，不会悲伤。往后浮现此刻，不会哭泣。这样不行吗？oh happy ending，若是无法如愿，请你成为我最痛的伤口。为了将你铭记，我会划下一道伤疤，令我痛彻心扉。能否让我如愿呢？看著纤弱的你，暂时忘掉长久以来的痛苦。就这样，想再次被你拥入怀中。比起渐渐放大的恐惧，这样的贪心却让我更加难耐。在耀眼的冬日，对你的思念愈加深刻。若是无法如愿，请你记住此时此景的我吧。我们这样美丽、如此悲伤的夜晚，也是飞舞著花瓣的。oh happy ending」

不过，据IU的所属社「Kakao M」表示，《Happy Ending》是献给喜爱电视剧的观众们的礼物，所以目前没有发行的打算。







大家应该都记得桑切斯（赵贤哲 饰）有位从未露面的女友「贝罗妮卡」吧？贝罗妮卡由徐恩秀特别出演，原本要来韩国找男友的她，却不幸遇上车祸并且死亡…桑切斯原本做好万全准备，要在女友来的时候正式向她求婚，但贝罗妮卡迟迟没有出现。和灿星通完电话后，又有一通电话打来，是贝罗妮卡受伤的消息…

桑切斯急忙要赶去贝罗妮卡在的地方，在家里遇到灿星，而灿星就看到身上带有血迹的贝罗妮卡，他知道，贝罗妮卡是不可能赴桑切斯的约了…灿星突然想到，可以把桑切斯带到德鲁娜酒店。逢月食之日，人类是可以看到鬼魂的，他要安排桑切斯和贝罗妮卡做「最后的道别」。

就这样，贝罗妮卡出现在桑切斯的面前。两人泪眼相望，就算眼泪流出来了，贝罗妮卡也要用最熟悉的模样向恋人道别。桑切斯沉默并且无言，只是一直注视著贝罗妮卡。当贝罗妮卡向他说「再见」时，桑切斯把贝罗妮卡往自己的怀里一带、拥抱她，贝罗妮卡消失在自己眼前…（真的看哭了 ㅠㅠ）

（图片、影片来源：tvN《德鲁纳酒店》）

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