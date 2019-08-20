韩剧《Watcher》连续杀人魔「乌龟」真面目公开，徐康俊正面迎击！

韩剧《Watcher》连续杀人魔「乌龟」真面目公开，徐康俊正面迎击！

韩剧   2019年8月20日   星期二11:16   MiJimin   2

（谈及剧情）编剧真是佛心来著，没有拖到最后一集才公布…。（本周末要大结局啦！真的是从头好看到尾～）

OCN热门犯罪悬疑剧《Watcher》上周末播出了第13、14集，还以为编剧会把剪指连续杀人魔「乌龟」藏到最后才公开，却在第14集后半就揭晓谜底，想必最两集就是让我们期待一下，三位主角会如何收拾所有牵扯到名单上的警官们。

不过，还是要特别提一下尹律师（朴勋　饰）的特别登场，他在本剧中饰演韩太珠律师（金贤珠　饰）的前夫，原来当年两人被乌龟抓住威胁时，乌龟问韩太珠要剪她还是她老公，韩太珠选择了老公，导致尹律师身心都受到了不少伤害。

▼尹律师欲找出韩太珠的这一幕，小编瞬间被吓到闪尿啊…：（可快转至02:25）

虽然尹律师当年是被害者，但如今却变成了加害者，最终被抓住而后将受到法律的制裁。

班长都治光（韩石圭　饰）拷问朴次长（朱镇模　饰）后，也成功拿到了「名单」，和韩太珠目标一致的准备打击「壮士会」，制裁黑警们。

金永军（徐康俊　饰）也终於想起来当年杀他母亲的乌龟，原来就是张海龙班长（许成泰　饰），金永军则直接到张海龙的家中，为他女儿说故事，还对著他说：「如果你爸爸以后没办法念的话…，到时候叔叔再念给你听。」OMG…真心觉得这出剧的所有角色，都有黑化的本钱啊。

PS：原来用心经营SNS的女厅长（金秀珍　饰），是警界真正清廉的那一位啊～！XD

《Watcher》本周末将迎来第16集大结局。

（图自：OCN／爱奇艺）

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留言/评论
  • Scott Lee
    很好看
    1小时前
  • 徐慈瑀
    管翊舜從頭好看到尾沒錯！難得好劇欸
    1小时前
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