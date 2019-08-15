《PRODUCE X 101》下车后首个官方活动！VICTON崔秉灿因健康状态好转，参与《The News》的录制！
明星 2019年8月15日 星期四13:46 Yuan
VICTON崔秉灿以纯真性格和酒窝魅力吸引许多粉丝，出演《PRODUCE X 101》时，更靠著好实力进入了31强名单。
在决赛名单公布前，崔秉灿却宣布退赛，让不少粉丝相当错愕。所属社Play M娱乐也表示：「崔秉灿因患有慢性阿基里斯肌腱炎，加上心理压力，病情越来越严重，很难再继续参加节目。为了恢复健康，崔秉灿将会进行充分的休息和治疗，公司将会给予充分的支援。」
昨日，Play M娱乐表示：「崔秉灿将出演《The News》，在休息期间集中於治疗，目前情况已经好转。」据悉，崔秉灿不是和VICTON成员一起而是单独参加录影，已在昨日进行录制，播出时间还没有确定。这也是他《PRODUCE X 101》之后首个正式活动，令不少粉丝都很期待！
而8月5日是VICTON出道1000日，成员们也透过V Live直播和粉丝们互动。对於VICTON的回归，相关人士也提到：「目前还在讨论中！」
（图：Mnet、推特＠VICTON1109、推特＠NewWorld_VICTON）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻