《他人即地狱》任时完带你看剧中考试院内景！这莫名的阴森感究竟是……？

漫改剧《他人即地狱》公开了故事发生地——阴森考试院的内部景观，而且是以任时完拍摄的视角，即使害怕也要跟著看完啊！
OCN电视剧《他人即地狱》近日公布了介绍剧中考试院的影片，片场近4分钟，采用任时完手持摄像机兼旁白的方式进行，带领大家一一探索考试院中奇奇怪怪的环境，虽然没有一个人出现，任时完的声音也十分开朗，却不知为何让人心里毛毛的... ...
不了解韩国考试院的朋友可以参考小编之前写的这篇文哦~
任时完说：「大家好，我是新搬来Eden考试院的尹钟宇。 这里本来是禁止外人出入的，只给各位看一眼哦！ 」推开门后首先看到的是房东大婶所在的「总务室」，过道里还贴著就业资讯、居住守则等等，总务室里也布置得超有生活感：「大婶看起来是好人，但有时真的猜不透她在想什么......」
随后沿著走廊介绍剧中角色的房间，先是313号眼镜男李钟玉的...... 贴满奇怪图片的房间，让任时完嫌弃地说：「好变态，收拾一下房间吧，有味道耶。 」
然后是303号，也就是任时完角色的房间，现在还是空空的：「这床不会塌掉吧？ 不过想想价格...... 果然便宜是有理由的！ 」
接著是306号斗鸡眼朴钟焕的房间，柜子上居然摆了一个娃娃头，把任时完吓了一跳：
3楼的房间就是这些，走廊尽头是厨房和卫浴间，看起来脏脏旧旧的，任时完说：「这洗衣机和马桶还是不用为妙啊...... 这个考试院，真的是像它的名字一样美好的地方吗？ 」忍不住感叹道具组有够厉啊，看起来就像真正有人住过很久的老房子：
影片最后出现一串脚步声，任时完说：「似乎有人来了，我们也赶快离开吧，下次见！ 」脚步声越来越近、越来越快，让人感觉好紧张！ 超期待31日的开播啊！
（图源：Youtube@OCN）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究